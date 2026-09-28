Perché Mancini, Coppola, Barella, Maldini, Ahanor, Ali Zoma, Kouadio, Pessina e Ricci non giocano Turchia-Italia

A spiegare perché dieci giocatori sono rimasti a Coverciano è stato lo stesso Roberto Mancini nella conferenza della vigilia di Turchia-Italia.

"Questa è una trasferta lunga e faticosa, era inutile portarli tutti. Il sistema tattico? Non credo cambierà. Abbiamo solo bisogno di tempo per lavorare, non abbiamo bisogno di altro" ha dichiarato il Ct azzurro.

Nessuna bocciatura clamorosa, insomma, ma solo la necessità di evitare il viaggio a quei giocatori che non avrebbero comunque giocato titolare contro la Turchia anche in vista della successiva sfida di venerdì contro la Francia.