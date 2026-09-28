Perché Mancini, Coppola, Barella, Maldini, Ahanor, Ali Zoma, Kouadio, Pessina e Ricci non giocano Turchia-Italia

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L'Italia torna in campo pochi giorni dopo la deludente prestazione dell'Olimpico. E lo fa con una formazione completamente rivoluzionata.
Roberto Mancini infatti ha deciso di operare diversi cambi rispetto all'undici titolare che è sceso in campo contro il Belgio.
Tra gli assenti spiccano soprattutto i nomi di Gianluca Mancini e Nicolò Barella, ma il difensore della Roma e il centrocampista dell'Inter non sono gli unici esclusi dal Ct per la trasferta in Turchia.
Analizziamo e spieghiamo di seguito le scelte di Roberto Mancini.