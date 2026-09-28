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Lelio Donato

Perché Mancini, Coppola, Barella, Maldini, Ahanor, Ali Zoma, Kouadio, Pessina e Ricci non giocano Turchia-Italia

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Turchia vs Italia
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Tantissimi i cambi di formazione rispetto alla sconfitta contro il Belgio, nell'undici titolare dell'Italia in Turchia non figurano tra gli altri neppure Gianluca Mancini e Barella.

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L'Italia torna in campo pochi giorni dopo la deludente prestazione dell'Olimpico. E lo fa con una formazione completamente rivoluzionata.

Roberto Mancini infatti ha deciso di operare diversi cambi rispetto all'undici titolare che è sceso in campo contro il Belgio.

Tra gli assenti spiccano soprattutto i nomi di Gianluca Mancini e Nicolò Barella, ma il difensore della Roma e il centrocampista dell'Inter non sono gli unici esclusi dal Ct per la trasferta in Turchia.

Analizziamo e spieghiamo di seguito le scelte di Roberto Mancini.

  • DIECI GIOCATORI NON CONVOCATI

    Come già accaduto per Italia-Belgio, anche stavolta Roberto Mancini ha escluso parecchi giocatori dall'elenco dei convocati.

    Stavolta però i dieci giocatori tagliati dal Ct per la singola gara non saranno neppure in tribuna ma guarderanno la partita contro la Turchia da Coverciano.

    Oltre ai già citati Gianluca Mancini e Barella sono rimasti in Italia anche Ahanor, Coppola, Kouadio, Pessina, Ricci, Inacio, Maldini e Ali Zoma.

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  • I MOTIVI DELL'ESCLUSIONE

    A spiegare perché dieci giocatori sono rimasti a Coverciano è stato lo stesso Roberto Mancini nella conferenza della vigilia di Turchia-Italia.

    "Questa è una trasferta lunga e faticosa, era inutile portarli tutti. Il sistema tattico? Non credo cambierà. Abbiamo solo bisogno di tempo per lavorare, non abbiamo bisogno di altro" ha dichiarato il Ct azzurro.

    Nessuna bocciatura clamorosa, insomma, ma solo la necessità di evitare il viaggio a quei giocatori che non avrebbero comunque giocato titolare contro la Turchia anche in vista della successiva sfida di venerdì contro la Francia.

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'ITALIA

    Rispetto alla partita contro il Belgio saranno confermati solo in quattro ovvero Donnarumma, Tonali, Pio Esposito e Moise Kean.

    Completamente rivoluzionata la difesa, dove rientra Bastoni dopo il turno di squalifica. In mezzo al campo occasione per Frattesi e Fagioli. Mentre in attacco ci sarà Raspadori al posto di Cambiaghi.

    ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, P. Esposito, Kean. Ct. Mancini

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