Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Fenerbahce SK v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Perché Lukaku non gioca contro l'Italia: le condizioni di Big Rom e la spiegazione di Van Bommel

UEFA Nations League A
Italia vs Belgio
Italia
Belgio

Romelu Lukaku non fa parte dell'undici titolare del Belgio contro l'Italia.

Pubblicità

Nella formazione titolare del Belgio che affronterà l'Italia non ci sarà Romelu Lukaku.

Big Rom è stato escluso da Van Bommel, che in conferenza ha dato le sue motivazioni.

  • NON PIU' TITOLARE FISSO

    Nelle ultime otto partite, tra amichevoli e Mondiali, Lukaku è partito titolare solo in due occasioni, nella fase a gironi contro l'Iran e ai sedicesimi contro il Senegal.

    Un dato che testimonia quanto Lukaku non sia più un imprescindibile per il Belgio. Agli ultimi Europei non aveva saltato un minuto ed anche nelle prime partite di qualificazioni ai Mondiali era sempre partito titolare, poi dopo l'infortunio alla coscia subito col Napoli qualcosa è cambiato.

    • Pubblicità

  • "HA ANCORA BISOGNO DI TEMPO"

    Van Bommel ha motivato l'esclusione di Lukaku dall'undici titolare contro l'Italia in conferenza stampa, ponendo il focus sulle condizioni di Big Rom.

    "Ha ancora bisogno di un po' di tempo, al Fenerbahce ha giocato qualche spezzone di partita. Tornerà e non mi preoccupo, avrà modo di giocare".


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ANCORA NESSUN GOAL AL FENERBAHCE

    Col Fenerbahce, sin qui, Lukaku non è ancora riuscito a rendersi protagonista.

    Otto presenze tra campionato e Champions, ma soltanto una dal primo minuto, nello 0-0 in trasferta contro il Gaziantepspor.

    Tornato in panchina nella giornata successiva, ha giocato 21 minuti nell'8-0 casalingo contro l'Eyupspor, senza tuttavia trovare il primo goal con la maglia del club turco.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • CHI GIOCA AL POSTO DI LUKAKU

    Come successo già durante i Mondiali con l'ex ct Martinez, anche il nuovo tecnico Van Bommel sta dando continuità a De Ketelaere come punto di riferimento centrale in attacco.

    CDK sarà titolare anche contro l'Italia, con Lukaku pronto comunque a subentrare in una partita che per lui non può essere come tutte le altre.

  • Pubblicità
    Pubblicità
UEFA Nations League A
Turchia crest
Turchia
TUR
Italia crest
Italia
ITA
UEFA Nations League A
Belgio crest
Belgio
BEL
Francia crest
Francia
FRA