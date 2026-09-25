Perché Lukaku non gioca contro l'Italia: le condizioni di Big Rom e la spiegazione di Van Bommel

Nelle ultime otto partite, tra amichevoli e Mondiali, Lukaku è partito titolare solo in due occasioni, nella fase a gironi contro l'Iran e ai sedicesimi contro il Senegal.

Un dato che testimonia quanto Lukaku non sia più un imprescindibile per il Belgio. Agli ultimi Europei non aveva saltato un minuto ed anche nelle prime partite di qualificazioni ai Mondiali era sempre partito titolare, poi dopo l'infortunio alla coscia subito col Napoli qualcosa è cambiato.