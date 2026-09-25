Perché Lukaku non gioca contro l'Italia: le condizioni di Big Rom e la spiegazione di Van Bommel

Nella formazione titolare del Belgio che affronterà l'Italia non ci sarà Romelu Lukaku.
Big Rom è stato escluso da Van Bommel, che in conferenza ha dato le sue motivazioni.
Nella formazione titolare del Belgio che affronterà l'Italia non ci sarà Romelu Lukaku.
Big Rom è stato escluso da Van Bommel, che in conferenza ha dato le sue motivazioni.
Nelle ultime otto partite, tra amichevoli e Mondiali, Lukaku è partito titolare solo in due occasioni, nella fase a gironi contro l'Iran e ai sedicesimi contro il Senegal.
Un dato che testimonia quanto Lukaku non sia più un imprescindibile per il Belgio. Agli ultimi Europei non aveva saltato un minuto ed anche nelle prime partite di qualificazioni ai Mondiali era sempre partito titolare, poi dopo l'infortunio alla coscia subito col Napoli qualcosa è cambiato.
Van Bommel ha motivato l'esclusione di Lukaku dall'undici titolare contro l'Italia in conferenza stampa, ponendo il focus sulle condizioni di Big Rom.
"Ha ancora bisogno di un po' di tempo, al Fenerbahce ha giocato qualche spezzone di partita. Tornerà e non mi preoccupo, avrà modo di giocare".
Col Fenerbahce, sin qui, Lukaku non è ancora riuscito a rendersi protagonista.
Otto presenze tra campionato e Champions, ma soltanto una dal primo minuto, nello 0-0 in trasferta contro il Gaziantepspor.
Tornato in panchina nella giornata successiva, ha giocato 21 minuti nell'8-0 casalingo contro l'Eyupspor, senza tuttavia trovare il primo goal con la maglia del club turco.
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Come successo già durante i Mondiali con l'ex ct Martinez, anche il nuovo tecnico Van Bommel sta dando continuità a De Ketelaere come punto di riferimento centrale in attacco.
CDK sarà titolare anche contro l'Italia, con Lukaku pronto comunque a subentrare in una partita che per lui non può essere come tutte le altre.