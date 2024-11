Perché Leao non è più un titolare del Milan: il ruolo in campo e il rapporto con Fonseca

Il numero 10 rossonero verso la terza esclusione consecutiva in campionato, il suo rapporto con Fonseca rischia di diventare un caso.

No, non è più possibile parlare di semplice turnover da calendario intasato. La terza panchina consecutiva di Rafa Leao in campionato è destinata ad alzare ulteriormente l'attenzione sul numero 10 del Milan.

Ormai è chiaro d'altronde che qualcosa nel rapporto tra Paulo Fonseca ed il connazionale non stia funzionando come dovrebbe, un po' per ragioni tattiche e un po' per motivi caratteriali.

Leao d'altronde sulla carta dovrebbe essere la stella assoluta della squadra, ma il campo da inizio stagione dice altro con il nuovo tecnico che spesso ha preferito lasciarlo fuori o lo ha sostituito a gara in corso.

Cosa sta succedendo davvero tra Rafa Leao e Paulo Fonseca?