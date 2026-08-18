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Tomori Fofana MilanGetty Images
Marco Trombetta

Perché la Juventus pensa a Tomori e Fofana: tra colpo 'alla Kalulu' e occasione di mercato

Calciomercato
Juventus

Tomori e Fofana, in uscita dal Milan, possono diventare due occasioni di mercato per la Juventus: ma perché i bianconeri ci stanno pensando?

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Il Milan è pronto a cedere Fikayo Tomori e Youssouf Fofana, considerati fuori dal progetto di Amorim. Ma la Juventus è pronta ad accoglierli, entrambi.

Al netto di un'eventuale maxi affare con Nico Gonzalez, i bianconeri ci stanno seriamente pensando.

  • TOMORI COLPO 'ALLA KALULU'

    Non è la prima volta che la Juventus considera l'acquisto di Tomori.

    Già un anno fa i bianconeri avevano fatto un sondaggio col Milan per portarlo a Torino, ma oggi la situazione è cambiata.

    Il difensore inglese, infatti, è stato fatto fuori dal progetto di Amorim e quindi è a tutti gli effetti un esubero per il Milan.

    Massara è un suo grande estimatore, tra l'altro, e la Juventus ha come monito l'operazione Kalulu che si è rivelata un piccolo capolavoro.

    Tomori sarebbe perfetto come rinforzo per Spalletti perché può giocare sia come centrale che come braccetto in caso di difesa a tre.

    Prima, però, toccherà cedere i tre esuberi bianconeri in difesa: Gatti, Rugani e Cabal.

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  • FOFANA ALTERNATIVA LOW COST A KESSIE'

    Spalletti sta cercando inoltre un centrocampista che dia fisicità al centrocampo ed ecco spuntare magicamente l'altro epurato rossonero, Youssouf Fofana.

    Amorim lo ha subito tagliato in ritiro, ma alla Juventus potrebbe fare davvero comodo come alternativa in mediana, viste soprattutto le difficoltà nell'arrivare a Kessié, il cui stipendio è fuori budget per i bianconeri.

    E allora Fofana diventa un nome decisamente spendibile, perché low cost e perché il Milan ha tutta la necessità di liberarsene negli ultimi giorni di mercato.

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