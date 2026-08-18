Perché la Juventus pensa a Tomori e Fofana: tra colpo 'alla Kalulu' e occasione di mercato

Non è la prima volta che la Juventus considera l'acquisto di Tomori.

Già un anno fa i bianconeri avevano fatto un sondaggio col Milan per portarlo a Torino, ma oggi la situazione è cambiata.

Il difensore inglese, infatti, è stato fatto fuori dal progetto di Amorim e quindi è a tutti gli effetti un esubero per il Milan.

Massara è un suo grande estimatore, tra l'altro, e la Juventus ha come monito l'operazione Kalulu che si è rivelata un piccolo capolavoro.

Tomori sarebbe perfetto come rinforzo per Spalletti perché può giocare sia come centrale che come braccetto in caso di difesa a tre.

Prima, però, toccherà cedere i tre esuberi bianconeri in difesa: Gatti, Rugani e Cabal.