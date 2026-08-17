Nico Gonzalez nuova idea per il mercato del Milan? I motivi dell'interesse rossonero e le possibili contropartite per la Juventus

Nelle scorse settimane così Nico Gonzalez è stato accostato a molte altre squadre.

Tra queste anche Inter e Roma ma i nerazzurri hanno ormai sistemato le fasce con l'acquisto di Spence dal Tottenham, mentre i giallorossi stanno chiudendo per Rodrigo Mora e stanno stringendo anche per Malick Fofana.

L'ultima idea porta quindi al Milan. I rossoneri cercano un trequartista o comunque un giocatore di qualità in quella zona di campo.

Nico Gonzalez potrebbe quindi rappresentare una soluzione last-minute. Specie se arrivasse tramite uno scambio alla pari o quasi.