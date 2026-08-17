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Nico Gonzalez HDGOAL
Lelio Donato

Nico Gonzalez nuova idea per il mercato del Milan? I motivi dell'interesse rossonero e le possibili contropartite per la Juventus

Calciomercato
Milan
Juventus

L'argentino è rientrato alla Juventus ma non vuole restare e spinge per tornare all'Atletico Madrid, che però non soddisfa le richieste bianconere. Spunta così l'idea di uno scambio col Milan che porterebbe Fofana o Tomori da Spalletti.

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E se Nico Gonzalez restasse in Serie A ma con una maglia diversa da quella della Juventus?

L'argentino, al momento, è rientrato a Torino e in questi giorni sta lavorando alla Continassa dopo le vacanze post Mondiali.

La sua volontà però è chiarissima. L'ex Fiorentina considera definitivamente conclusa la sua breve esperienza alla Juventus e spinge per tornare all'Atletico Madrid.

Ma se i Colchoneros non soddisferanno le richieste economiche dei bianconeri ecco che si spalancherebbe la strada per un clamoroso scambio last-minute tra Juventus e Milan.

  • NIENTE ACCORDO CON L'ATLETICO MADRID

    Come detto se dipendesse tutto solo dalla volontà di Nico Gonzalez il suo futuro sarebbe chiarissimo.

    L'argentino si è trovato molto bene all'Atletico Madrid dove tornerebbe volentieri anche perché gode della massima stima del connazionale Simeone.

    Nonostante questo però i Colchoneros hanno preferito non esercitare il diritto di riscatto dopo la scorsa stagione evitando di versare i 32 milioni di euro previsti dall'accordo sottoscritto con la Juventus.

    Juventus che non intende fare sconti e per cedere Nico Gonzalez chiede almeno 26 milioni di euro, ovvero la cifra necessaria per non fare registrare una minusvalenza.

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  • NICO GONZALEZ SERVE AL MILAN?

    Nelle scorse settimane così Nico Gonzalez è stato accostato a molte altre squadre.

    Tra queste anche Inter e Roma ma i nerazzurri hanno ormai sistemato le fasce con l'acquisto di Spence dal Tottenham, mentre i giallorossi stanno chiudendo per Rodrigo Mora e stanno stringendo anche per Malick Fofana.

    L'ultima idea porta quindi al Milan. I rossoneri cercano un trequartista o comunque un giocatore di qualità in quella zona di campo.

    Nico Gonzalez potrebbe quindi rappresentare una soluzione last-minute. Specie se arrivasse tramite uno scambio alla pari o quasi.

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  • LE CONTROPARTITE PER LA JUVE

    Già perché tra gli esuberi del Milan ci sono almeno un paio di elementi che piacciono alla Juventus.

    Uno di questi è Fofana, solido centrocampista che non rientra nei piani di Amorim e invece tornerebbe utile a Spalletti.

    Non a caso i bianconeri sono sempre sulle tracce di un altro ex rossonero, ovvero Franck Kessié, che però guadagna troppo.

    Massara stima molto anche Fikayo Tomori che potrebbe tornare caldo nel caso in cui venissero piazzati dalla Juventus i vari Rugani, Gatti e Cabal.

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