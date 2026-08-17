Nico Gonzalez nuova idea per il mercato del Milan? I motivi dell'interesse rossonero e le possibili contropartite per la Juventus

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E se Nico Gonzalez restasse in Serie A ma con una maglia diversa da quella della Juventus?
L'argentino, al momento, è rientrato a Torino e in questi giorni sta lavorando alla Continassa dopo le vacanze post Mondiali.
La sua volontà però è chiarissima. L'ex Fiorentina considera definitivamente conclusa la sua breve esperienza alla Juventus e spinge per tornare all'Atletico Madrid.
Ma se i Colchoneros non soddisferanno le richieste economiche dei bianconeri ecco che si spalancherebbe la strada per un clamoroso scambio last-minute tra Juventus e Milan.