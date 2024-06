La seconda squadra bianconera è stata inserita nel gruppo riservato a Sud e Isole in Serie C, i motivi della decisione.

C'era grande attesa per il sorteggio che avrebbe assegnato le seconde squadre di Atalanta, Juventus e Milan nei gironi di Serie C.

Una delle tre, infatti, doveva per forza essere assegnata nel Girone C ovvero quello solitamente riservato alle formazioni del Sud Italia e delle Isole.

Alla fine nel Girone C di Serie C è stata sorteggiata la Juventus Next Gen, mentre l'Atalanta U23 è stata assegnata al Girone A con Milan Futuro nel Girone B.