Perché la finale di Coppa Italia si gioca in casa della Lazio e quanti tifosi biancocelesti e dell'Inter ci saranno

Una tra la Lazio e l'Inter alzerà la Coppa Italia, l'altra chiuderà la competizione al secondo posto con la delusione di essere arrivata a tanto così dalla conquista del trofeo: vie di mezzo non esistono.

La partita si giocherà infatti in gara secca, senza ritorno. E andrà in scena all'Olimpico di Roma: dunque in casa della Lazio, una delle due finaliste, che potrebbe dunque godere del vantaggio di giocare sul proprio campo.

Perché? La motivazione della disputa a Roma della finale di Coppa Italia e quanti tifosi di Lazio e Inter saranno presenti questa sera all'Olimpico.