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Olimpico Lazio InterGetty Images
Stefano Silvestri

Perché la finale di Coppa Italia si gioca in casa della Lazio e quanti tifosi biancocelesti e dell'Inter ci saranno

Coppa Italia
Lazio vs Inter
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Una tra la Lazio e l'Inter alzerà la Coppa Italia, l'altra chiuderà la competizione al secondo posto con la delusione di essere arrivata a tanto così dalla conquista del trofeo: vie di mezzo non esistono.

La partita si giocherà infatti in gara secca, senza ritorno. E andrà in scena all'Olimpico di Roma: dunque in casa della Lazio, una delle due finaliste, che potrebbe dunque godere del vantaggio di giocare sul proprio campo.

Perché? La motivazione della disputa a Roma della finale di Coppa Italia e quanti tifosi di Lazio e Inter saranno presenti questa sera all'Olimpico.

  • PERCHÉ SI GIOCA ALL'OLIMPICO

    La finale di Coppa Italia si gioca all'Olimpico di Roma, ma ciò non significa che si giochi in casa della Lazio: c'è una differenza sostanziale.

    Il palco prescelto per la gara decisiva per l'assegnazione del trofeo è infatti quello capitolino ormai da 18 anni: da quando cioè - era l'edizione 2007/2008 - la finale si gioca in gara unica, senza più due partite di andata e ritorno.

    Solo una volta, nel frattempo, la sede è cambiata: in occasione della finale 2020/2021, vinta dalla Juventus sull'Atalanta.

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  • COSA DICE IL REGOLAMENTO

    Così recita il regolamento della Coppa Italia nel paragrafo dedicato alla finale:

    "La finale si svolge in gara unica, in linea di principio allo Stadio Olimpico di Roma, o in altra sede individuata, a suo insindacabile giudizio, dal Consiglio di Lega.

    Il sorteggio determina pro forma la Società di casa".

    Prima delle semifinali di ritorno era stata paventata l'ipotesi di un cambio di sede, per motivi di ordine pubblico, se la finale fosse stata tra Lazio e Inter. Ma alla fine si giocherà regolarmente a Roma come in quasi tutte le finali degli ultimi 18 anni.

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  • QUANTI TIFOSI DELLA LAZIO CI SARANNO

    Come comunicato dalla Lega Serie A alla fine di aprile, in un comunicato con i prezzi dei biglietti, "ai sostenitori della Lazio sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord".

    Secondo il Corriere dello Sport saranno circa 30000 i tifosi della Lazio che sosterranno la squadra di Sarri.

  • QUANTI TIFOSI DELL'INTER CI SARANNO

    Sempre la Lega, nello stesso comunicato, ha spiegato che "ai sostenitori dell’Inter sono riservati i biglietti dei settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud".

    Per quanto riguarda il numero di tifosi nerazzurri presenti all'Olimpico questa sera, come scrive la Gazzetta dello Sport "da Milano caleranno in 20000".

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