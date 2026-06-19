Perché l'Atalanta ha preso Gaetano: lo voleva anche Spalletti alla Juventus

Classe 2000, Gaetano nasce di fatto come trequartista, me nelle giovanili del Napoli ha fatto anche la punta.

Alla Cremonese, in Serie B, ha iniziato a giocare qualche metro più indietro e la sua crescita è stata evidente, tanto che Pisacane, nel Cagliari, ha deciso di reinventarlo addirittura playmaker.

Esperimento riuscitissimo, con apice raggiunto nella vittoria per 1-0 contro la Juventus, partita nella quale Gaetano si è distinto come uno dei migliori in campo, ricevendo parecchie lodi anche per la fase di non possesso.

“Adesso sono regista, finalmente - ha spiegato - gantasista resta bello, ma questo è il mio ruolo del futuro”



