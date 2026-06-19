Perché l'Atalanta ha preso Gaetano: lo voleva anche Spalletti alla Juventus

Gianluca Gaetano giocherà nell'Atalanta la prossima stagione. A 26 anni la grande occasione della carriera dopo l'addio al Napoli.
Ma dove giocherà nella nuova Dea di Sarri? E perché anche Spalletti aveva pensato di portarlo alla Juve?
Gianluca Gaetano giocherà nell'Atalanta la prossima stagione. A 26 anni la grande occasione della carriera dopo l'addio al Napoli.
Ma dove giocherà nella nuova Dea di Sarri? E perché anche Spalletti aveva pensato di portarlo alla Juve?
Ci siamo per il trasferimento di Gianluca Gaetano dal Cagliari all'Atalanta. La Dea ha trovato l'accordo sia con il giocatore che con il club sardo e il trasferimento dovrebbe formalizzarsi per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni.
Un acquisto, quello di Gaetano, richiesto espressamente dal nuovo allenatore Maurizio Sarri, che nel corso della sua esperienza al Napoli fu il primo ad aggregarlo con la prima squadra, anche se il debutto in azzurro avverrà solo successivamente con Ancelotti.
Classe 2000, Gaetano nasce di fatto come trequartista, me nelle giovanili del Napoli ha fatto anche la punta.
Alla Cremonese, in Serie B, ha iniziato a giocare qualche metro più indietro e la sua crescita è stata evidente, tanto che Pisacane, nel Cagliari, ha deciso di reinventarlo addirittura playmaker.
Esperimento riuscitissimo, con apice raggiunto nella vittoria per 1-0 contro la Juventus, partita nella quale Gaetano si è distinto come uno dei migliori in campo, ricevendo parecchie lodi anche per la fase di non possesso.
“Adesso sono regista, finalmente - ha spiegato - gantasista resta bello, ma questo è il mio ruolo del futuro”
Proprio in occasione della vittoria contro la Juventus, Spalletti ha avuto modo di confermare le buonissime impressioni avute su Gaetano già nell'anno dello Scudetto al Napoli.
Il tecnico toscano aveva deciso di tenerlo in rosa per tutta la stagione, Gaetano collezionò in totale 8 presenze e segnò un goal contro l'Inter, realizzando il sogno di una vita di diventare Campione d'Italia con la sua squadra del cuore.
Spalletti lo aveva dunque segnalato anche come possibile rinforzo ideale per il centrocampo della Juventus nella prossima stagione, per le qualità tecniche e la duttilità a livello tattico, ma l'Atalanta ha fatto prima.
Con l'arrivo di Sarri, l'Atalanta si prepara a una rivoluzione: niente più difesa a 3, ma nuovo modulo.
L'anno prossimo vedremo una Dea con il 4-3-3 e Gaetano in questa veste tattica potrebbe giocarsi il posto con De Roon in regia o giocare come mezz'ala nel centrocampo a tre.
A 26 anni, per Gaetano, quella che sta per iniziare potrebbe essere la definitiva stagione del salto di qualità, anche in ottica nazionale.