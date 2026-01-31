Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Alisson SantosGetty Images
Claudio D'Amato

Perché il Napoli vuole Alisson Santos: stesso ruolo e stessa esigenza da colmare di gennaio scorso

L'anno scorso cessione di Kvara e infortunio di Neres portarono in azzurro Okafor sul gong, stavolta il prescelto sembra Alisson Santos: pesano la cessione di Lang e il nuovo stop dell'ex Benfica.

Pubblicità

Alisson Santos… 'in stile' Okafor. Verrebbe da dire questo.

Sì, perché il periodo è lo stesso di 12 anni fa e la casella da riempire pure, con un Napoli incerottato da mille infortuni e bisognoso di colmare i vuoti consegnati dall'infermeria. In particolare nel reparto avanzato, dove a complicare le cose ci si è messo il vincolo del mercato a saldo zero.

Il brasiliano dello Sporting appare l'uomo prescelto per completare un mosaico naufragato causa guai fisici a dismisura e cessioni, con trattativa in piena evoluzione e che sembra avviarsi alla fumata bianca.

  • PERCHÉ IL NAPOLI VUOLE ALISSON SANTOS

    Il Napoli ha sferrato l'assalto ad Alisson Santos, nome cercato in parallelo all'atalantino Kamaldeen Sulemana, nelle ultime ore meno caldo rispetto all'ala verdeoro, poiché Lang è stato venduto al Galatasaray e Neres si è fatto male.

    Ragion per cui sul fronte sinistro del reparto offensivo Conte si ritrova in piena emergenza, col solo Elmas a fungere da fantasista piazzato sulla mattonella mancina con licenza di convergere. Restando in tema di pedine dalle caratteristiche talentuose, fuori uso va ricordato come figurino anche il lungodegente De Bruyne e Matteo Politano.

    • Pubblicità

  • ALISSON SANTOS 'IN STILE' OKAFOR?

    Ecco perché l'acquisto di Alisson Santos potrebbe ricalcare quello di un anno fa del milanista Noah Okafor, giunto sotto al Vesuvio dopo i nulla di fatto per Adeyemi e Garnacho. Inutile dire che la speranza, dalle parti di Fuorigrotta, è che l'eventuale matrimonio riservi gioie maggiori rispetto a quelle con l'elvetico oggi al Leeds (4 presenze e 0 goal).

    Stavolta pesano i paletti imposti al Napoli sui trasferimenti, con l'obbligo di far corrispondere un'entrata esclusivamente ad un'uscita bilanciando i conti (via Lucca, dentro Giovane), che hanno impedito di coltivare la suggestione Lookman, il nome più top possibile da consegnare a Conte nella finestra invernale.

    Ed allora spazio ai cosiddetti 'piani B', senza nulla togliere ai valori dei profili messi sul taccuino, con affondo per Alisson Santos tradotto in contatti concreti con lo Sporting.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DA KVARA A LANG, DA NERES... A NERES

    Se la stagione dello Scudetto al giro di boa sembrava mettersi male, con l'addio di Kvaratskhelia destinazione PSG e i problemi fisici di colui che avrebbe dovuto raccoglierne lo scettro (Neres, appunto), il remake è servito: Lang in Turchia, David ai box esattamente come 12 mesi or sono.

  • MA SULEMANA NON TRAMONTA

    Se Alisson Santos rappresenta il calciatore in pole per rafforzare gli ormeggi dalla trequarti in avanti, il nome di Sulemana non va ad ogni modo depennato. Sul ghanese la Roma pare aver messo la freccia anche in virtù della virata decisa del ds Manna sul brasiliano classe 2002, ma alla chiusura della sessione di gennaio mancano 48 ore e le sorprese sono dietro l'angolo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
0