Perché il Napoli vuole Alisson Santos: stesso ruolo e stessa esigenza da colmare di gennaio scorso

Alisson Santos… 'in stile' Okafor. Verrebbe da dire questo.

Sì, perché il periodo è lo stesso di 12 anni fa e la casella da riempire pure, con un Napoli incerottato da mille infortuni e bisognoso di colmare i vuoti consegnati dall'infermeria. In particolare nel reparto avanzato, dove a complicare le cose ci si è messo il vincolo del mercato a saldo zero.

Il brasiliano dello Sporting appare l'uomo prescelto per completare un mosaico naufragato causa guai fisici a dismisura e cessioni, con trattativa in piena evoluzione e che sembra avviarsi alla fumata bianca.