Perché il Napoli non compra nessuno: zero acquisti, la questione delle liste blocca tutto

Più volte il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna hanno ricordato tali paletti ai giornalisti che chiedevano loro di possibili operazioni in entrata del Napoli. All'inizio di luglio, ad esempio, il patron parlava così:

"Solo nell'ultimo mese avrò ricevuto almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. Io ho risposto: 'State calmi, abbiamo 47 calciatori e dobbiamo sistemarne almeno 25 prima di parlare di acquisti'. Poi ci sono i ruoli: se in qualche reparto ci sono delle lacune, allora si va sul mercato. Ma se in ogni ruolo abbiamo due o tre alternative, è giusto confrontarsi prima con chi dovrà allenare la squadra per capire cosa intende fare con i giocatori che già abbiamo. Bisogna chiedere all'allenatore: 'Sei sicuro di volerli cambiare? Perché già con questi puoi fare grandi cose'. Inoltre, il signor Allegri è anche un aziendalista e credo che con lui andremo molto d'accordo".

Parole a cui hanno fatto eco quelle del ds, che alla fine di luglio confermava che "ci sono le liste e dobbiamo fare delle scelte in tal senso". Spiegando anche che "noi possiamo investire, ma ci sono dei parametri da rispettare. Ci sono anche parametri UEFA, dobbiamo mantenere l’equilibrio economico e provare a fare una squadra forte. Ci proviamo".