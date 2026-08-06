Perché il Napoli non compra nessuno: zero acquisti, la questione delle liste blocca tutto

Il Milan ha preso Gonçalo Ramos e Gila, la Juventus Celik, Alajbegovic e Kolo Muani, l'Inter Stones. E così via. Il Napoli, invece? No, il Napoli non ha preso nessuno.
La tabella degli acquisti partenopea è desolatamente ferma a zero. Escludendo naturalmente i rientri dai prestiti, che sono parecchi: da Lang a Lucca, e così via. Il tutto a fronte della partenza di Gutierrez, che ha seguito quelle di Juan Jesus ed Elmas, rispettivamente per fine contratto e fine prestito.
Perché il Napoli non ha comprato e non sta comprando nessuno? La motivazione non è legata a una presunta incapacità di arrivare agli obiettivi prefissati, ma ad altro: alla questione delle liste.
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