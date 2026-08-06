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Allegri De Laurentiis NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Perché il Napoli non compra nessuno: zero acquisti, la questione delle liste blocca tutto

Calciomercato
Serie A
Napoli

I partenopei fin qui non hanno inserito nessun volto nuovo nella rosa di Allegri, escludendo i ritorni dai prestiti. Ma c'è una spiegazione, confermata anche dal ds Manna qualche tempo fa.

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Il Milan ha preso Gonçalo Ramos e Gila, la Juventus Celik, Alajbegovic e Kolo Muani, l'Inter Stones. E così via. Il Napoli, invece? No, il Napoli non ha preso nessuno.

La tabella degli acquisti partenopea è desolatamente ferma a zero. Escludendo naturalmente i rientri dai prestiti, che sono parecchi: da Lang a Lucca, e così via. Il tutto a fronte della partenza di Gutierrez, che ha seguito quelle di Juan Jesus ed Elmas, rispettivamente per fine contratto e fine prestito.

Perché il Napoli non ha comprato e non sta comprando nessuno? La motivazione non è legata a una presunta incapacità di arrivare agli obiettivi prefissati, ma ad altro: alla questione delle liste.


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  • LA QUESTIONE DELLE LISTE

    I parametri della lista Serie A sono piuttosto stringenti. Per qualsiasi club e anche per il Napoli, che si ritrova ancora a dover fare i conti con una rosa extralarge nonostante la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen.

    Allo stato attuale delle cose, il club di Aurelio De Laurentiis non ha slot liberi per un calciatore Over. Il che significa che non può portare nella rosa di Massimiliano Allegri un nuovo giocatore nato nel 2004 o negli anni precedenti.

    Anche per questo motivo i tanti accostamenti di giocatori sul mercato si sono risolti in un nulla di fatto. E anche per questo l'undici base di Allegri è rimasto immutato rispetto a quello di Conte.

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  • PRIMA CEDERE, POI COMPRARE

    Il punto successivo è consequenziale: il Napoli dovrà cedere un elemento della propria rosa se vorrà concludere un'operazione in entrata. Altrimenti, di fatto, non potrà muoversi.

    Questo vale, come spiegato più su, per i giocatori Over. Mentre per gli Under, ovvero nati dopo il 1° gennaio 2004, non vi sono ostacoli di sorta in quanto illimitati.

    L'esempio più calzante è quello di Costantino Favasuli, terzino o esterno a tutta fascia del Catanzaro visto anche nella Nazionale di Silvio Baldini: è nato nel 2004, ma ad aprile, e dunque è considerato un Under e sì, può essere acquistato ora dal Napoli, che ha trovato un accordo con i calabresi in cambio di 8 milioni.

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  • De LaurentiisGetty Images

    LE PAROLE DI MANNA E DE LAURENTIIS

    Più volte il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna hanno ricordato tali paletti ai giornalisti che chiedevano loro di possibili operazioni in entrata del Napoli. All'inizio di luglio, ad esempio, il patron parlava così:

    "Solo nell'ultimo mese avrò ricevuto almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. Io ho risposto: 'State calmi, abbiamo 47 calciatori e dobbiamo sistemarne almeno 25 prima di parlare di acquisti'. Poi ci sono i ruoli: se in qualche reparto ci sono delle lacune, allora si va sul mercato. Ma se in ogni ruolo abbiamo due o tre alternative, è giusto confrontarsi prima con chi dovrà allenare la squadra per capire cosa intende fare con i giocatori che già abbiamo. Bisogna chiedere all'allenatore: 'Sei sicuro di volerli cambiare? Perché già con questi puoi fare grandi cose'. Inoltre, il signor Allegri è anche un aziendalista e credo che con lui andremo molto d'accordo".

    Parole a cui hanno fatto eco quelle del ds, che alla fine di luglio confermava che "ci sono le liste e dobbiamo fare delle scelte in tal senso". Spiegando anche che "noi possiamo investire, ma ci sono dei parametri da rispettare. Ci sono anche parametri UEFA, dobbiamo mantenere l’equilibrio economico e provare a fare una squadra forte. Ci proviamo".

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  • ZEBALLOS IN ATTESA, POI KOOPMEINERS?

    Tra gli Over figura anche Exequiel Zeballos: è un classe 2002, il Napoli lo ha bloccato da tempo ma l'operazione è congelata proprio per questo motivo, ovvero l'impossibilità di inserire un nuovo giocatore in rosa prima di averne ceduto un altro.

    A fargli spazio potrebbe così essere Noa Lang, per il quale si sta parlando di Ajax. Affare che il Napoli dovrebbe chiudere in tempi piuttosto rapidi per non far sfumare quello legato a Zeballos: la pazienza dell'argentino del Boca Juniors è parecchia, ma non certo infinita, e la situazione potrebbe presto cambiare.

    Nelle ultime ore si è invece parlato di un possibile approdo a Napoli di Teun Koopmeiners, già cercato dagli azzurri ai tempi dell'AZ e poi dell'Atalanta. Ma ancora una volta, è un qualcosa che potrà prendere davvero forma - o no - solo in un secondo momento: non certo ora.

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