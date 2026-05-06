Perché Hakimi non gioca Bayern-PSG: infortunio, scelta tecnica o squalifica? Il motivo dell'assenza

Dentro o fuori. Una tra Bayern e PSG approderà alla finale di Champions League a Istanbul contro l'Arsenal, che martedì ha eliminato l'Atletico Madrid, e l'altra abbandonerà la competizione. Ma Achraf Hakimi non giocherà.
L'ex terzino dell'Inter è il vero assente illustre della notte dell'Allianz Arena. Gara che metterà di nuovo di fronte la formazione di Vincent Kompany e quella di Luis Enrique dopo lo spettacolare 5-4 dell'andata a favore dei francesi, e che giocoforza lascerà a casa una delle due grandi favorite.
Ma perché Hakimi non gioca Bayern-PSG? Il motivo dell'assenza del giocatore marocchino dalla grande sfida in terra bavarese.