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Dembele HakimiGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Hakimi non gioca Bayern-PSG: infortunio, scelta tecnica o squalifica? Il motivo dell'assenza

Champions League
Bayern Monaco vs Paris Saint-Germain
Bayern Monaco
Paris Saint-Germain
A. Hakimi

L'ex terzino dell'Inter non fa parte dell'undici di Luis Enrique e non gioca la semifinale di ritorno di Champions League: perché non è in campo all'Allianz Arena.

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Dentro o fuori. Una tra Bayern e PSG approderà alla finale di Champions League a Istanbul contro l'Arsenal, che martedì ha eliminato l'Atletico Madrid, e l'altra abbandonerà la competizione. Ma Achraf Hakimi non giocherà.

L'ex terzino dell'Inter è il vero assente illustre della notte dell'Allianz Arena. Gara che metterà di nuovo di fronte la formazione di Vincent Kompany e quella di Luis Enrique dopo lo spettacolare 5-4 dell'andata a favore dei francesi, e che giocoforza lascerà a casa una delle due grandi favorite.

Ma perché Hakimi non gioca Bayern-PSG? Il motivo dell'assenza del giocatore marocchino dalla grande sfida in terra bavarese.

  • PERCHÉ HAKIMI NON GIOCA BAYERN-PSG

    Hakimi ha giocato regolarmente dall'inizio la partita d'andata, che si è disputata martedì della scorsa settimana. Ma proprio sul finire di quella sfida l'ex interista ha rimediato un infortunio muscolare che è ancora presente, tanto da costringerlo a guardare da semplice spettatore la sfida di ritorno dopo aver già saltato quella del weekend col Lorient.

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  • L'INFORTUNIO DI HAKIMI

    Hakimi ha riportato un infortunio alla coscia destra piuttosto serio negli ultimi minuti di PSG-Bayern. Nello specifico, gli esami a cui il marocchino si è sottoposto un paio di giorni più tardi hanno rivelato l'esistenza di una lesione agli ischiocrurali.

    In quell'occasione Luis Enrique non ha potuto sostituire il proprio terzino con un altro giocatore, in quanto aveva già effettuato in precedenza i cinque cambi consentiti dal regolamento.

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  • È COMUNQUE A MONACO

    Hakimi ha comunque chiesto e ottenuto di poter viaggiare a Monaco di Baviera assieme al resto della squadra, così come gli altri infortunati Chevalier e Ndjantou. La motivazione è chiara: stare accanto ai compagni in un giorno, e in una notte, che potrebbero regalare al PSG la seconda finale di Champions League in due stagioni.

    "Hanno chiesto di venire con noi - ha rivelato Luis Enrique durante la conferenza stampa della vigilia - questo dimostra che tipo di giocatori abbiamo. Saranno lì per sostenere la squadra e vogliono vivere questa partita con noi".

  • CHI GIOCA AL POSTO DI HAKIMI

    Per la sostituzione di Hakimi, Luis Enrique ha deciso di puntare su un elemento fuori ruolo: toccherà a Warren Zaire-Emery, che di mestiere sarebbe un centrocampista, giocare sulla fascia destra della difesa a quattro parigina. In mezzo al campo ci saranno così Fabian Ruiz, Vitinha e Joao Neves.

    Questo è il probabile undici del PSG che stasera scenderà in campo all'Allianz Arena:

    PSG (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

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