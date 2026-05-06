Perché Hakimi non gioca Bayern-PSG: infortunio, scelta tecnica o squalifica? Il motivo dell'assenza

Hakimi ha comunque chiesto e ottenuto di poter viaggiare a Monaco di Baviera assieme al resto della squadra, così come gli altri infortunati Chevalier e Ndjantou. La motivazione è chiara: stare accanto ai compagni in un giorno, e in una notte, che potrebbero regalare al PSG la seconda finale di Champions League in due stagioni.

"Hanno chiesto di venire con noi - ha rivelato Luis Enrique durante la conferenza stampa della vigilia - questo dimostra che tipo di giocatori abbiamo. Saranno lì per sostenere la squadra e vogliono vivere questa partita con noi".