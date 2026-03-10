Perché De Ketelaere, Raspadori ed Ederson non giocano Atalanta-Bayern? I motivi e quando tornano

L’Atalanta si prepara a tornare in campo in Europa con la speranza di vivere una nuova notte da sogno a cospetto di un’altra formazione tedesca.
Dopo la rimonta contro il Borussia Dortmund nel playoff di ritorno, la formazione nerazzurra si prepara ad affrontare il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.
Per la sfida contro i bavaresi, però, Palladino dovrà fare i conti con le importanti assenze di De Ketelaere, Raspadori ed Ederson. Ma quando torneranno a disposizione?