De Ketelaere Raspadori EdersonGetty Images
Nino Caracciolo

Perché De Ketelaere, Raspadori ed Ederson non giocano Atalanta-Bayern? I motivi e quando tornano

Assenze pesanti nell’Atalanta che si prepara a sfidare il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League: out De Ketelaere, Raspadori, Ederson e Scalvini. Ecco quando tornano.

L’Atalanta si prepara a tornare in campo in Europa con la speranza di vivere una nuova notte da sogno a cospetto di un’altra formazione tedesca.

Dopo la rimonta contro il Borussia Dortmund nel playoff di ritorno, la formazione nerazzurra si prepara ad affrontare il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Per la sfida contro i bavaresi, però, Palladino dovrà fare i conti con le importanti assenze di De Ketelaere, Raspadori ed Ederson. Ma quando torneranno a disposizione?

  • RIENTRO LONTANO PER DE KETELAERE

    Charles De Ketelaere si è infortunato lo scorso 9 febbraio: gli esami hanno evidenziato una lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro che lo ha costretto all’intervento in artroscopia. Il belga non solo salterà la gara d’andata contro il Bayern Monaco, ma anche quella di ritorno: il suo rientro è previsto ad aprile.

  • FORFAIT ANCHE PER RASPADORI

    Assente per un problema muscolare rimediato nel match contro la Lazio, Raspadori ha provato a stringere i denti per esserci per il match contro il Bayern: l’ex Atletico però prenderà parte all’incontro. L’obiettivo è quello di tornare a disposizione per la gara di campionato contro l’Inter o, più probabilmente, per il ritorno contro il Bayern il prossimo 18 marzo.

  • EDERSON VICINO A TORNARE

    Contro il Bayern Monaco Palladino non potrà contare nemmeno su Ederson. Il centrocampista brasiliano, ai box per un affaticamento muscolare, non ci sarà nell’andata degli  ottavi di finale di Champions. Il suo rientro potrebbe però avvenire già in occasione della prossima gara di campionato contro l’Inter in programma sabato prossimo.

  • SCALVINI SQUALIFICATO

    Chi invece ha recuperato dal problema al ginocchio è Scalvini: nonostante si sia allenato regolarmente in gruppo alla vigilia della sfida contro i bavaresi, il calciatore dell’Atalanta non sarà a disposizione in Champions perché squalificato.

