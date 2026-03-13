Perché Chivu non parla in conferenza prima di Inter-Atalanta: nessun incontro con la stampa per il tecnico

L'Inter si prepara a tornare in campo, a quasi una settimana dalla cocente delusione rimediata nel derby: i nerazzurri ospitano l'Atalanta nel match del sabato pomeriggio del 29° turno di Serie A.
Con una vittoria, i ragazzi di Cristian Chivu tornerebbero (seppur momentaneamente) a +10 sul Milan, in attesa dell'impegno che vedrà i rossoneri affrontare in trasferta all'Olimpico la Lazio.
Alla vigilia di Inter-Atalanta, il tecnico rumeno non parlerà in conferenza stampa: il motivo di questa decisione da parte del club.