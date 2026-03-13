Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Chivu Inter BodoGetty Images
Vittorio Rotondaro

Perché Chivu non parla in conferenza prima di Inter-Atalanta: nessun incontro con la stampa per il tecnico

Il tecnico dell'Inter non sarà presente in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti prima di Inter-Atalanta: il motivo dell'assenza di Chivu.

Pubblicità

L'Inter si prepara a tornare in campo, a quasi una settimana dalla cocente delusione rimediata nel derby: i nerazzurri ospitano l'Atalanta nel match del sabato pomeriggio del 29° turno di Serie A.

Con una vittoria, i ragazzi di Cristian Chivu tornerebbero (seppur momentaneamente) a +10 sul Milan, in attesa dell'impegno che vedrà i rossoneri affrontare in trasferta all'Olimpico la Lazio.

Alla vigilia di Inter-Atalanta, il tecnico rumeno non parlerà in conferenza stampa: il motivo di questa decisione da parte del club.

  • UNA PRIMA VOLTA

    In passato Chivu non si è già presentato ai microfoni di una conferenza: ciò però era accaduto durante una settimana con in mezzo una partita da affrontare.

    Stavolta, invece, la situazione è diversa: tra il derby e l'Atalanta, l'Inter non ha avuto alcun appuntamento infrasettimanale. Si tratta quindi di una prima volta per quanto riguarda una settimana 'vuota'.

    • Pubblicità

  • NESSUN GIOCATORE AI MICROFONI

    L'Inter seguirà la linea del silenzio più assoluto alla vigilia dell'incrocio con l'Atalanta: se Chivu non parlerà, lo stesso accadrà anche con i giocatori.

    A differenza della pratica intrapresa ultimamente dalla Juventus che, al posto di Spalletti, in determinate circostanze è solita mandare in conferenza un calciatore (prima della trasferta di Udine toccherà a Conceiçao).

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERCHÉ CHIVU NON PARLA IN CONFERENZA PRIMA DI INTER-ATALANTA

    Ma quindi perché Chivu non risponderà alle domande dei giornalisti nella sala stampa di Appiano Gentile?

    Come fa sapere 'La Gazzetta dello Sport', evidentemente l'Inter preferisce restare in silenzio per concentrarsi pienamente sulla sfida contro l'Atalanta, ancor più fondamentale alla luce dello scivolone arrivato nella stracittadina.

  • CHIVU A DAZN

    Contestualmente, il quotidiano milanese riferisce che Chivu dovrebbe comunque parlare ai microfoni di 'DAZN' nel pre-partita di Inter-Atalanta direttamente sul terreno di gioco del 'Meazza'.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0