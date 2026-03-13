Perché Chivu non parla in conferenza prima di Inter-Atalanta: nessun incontro con la stampa per il tecnico

In passato Chivu non si è già presentato ai microfoni di una conferenza: ciò però era accaduto durante una settimana con in mezzo una partita da affrontare.

Stavolta, invece, la situazione è diversa: tra il derby e l'Atalanta, l'Inter non ha avuto alcun appuntamento infrasettimanale. Si tratta quindi di una prima volta per quanto riguarda una settimana 'vuota'.