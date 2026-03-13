Goal.com
Spalletti ConceiçaoGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Spalletti non parla in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Juventus: al suo posto c'è Conceiçao

Scelta inusuale, anche se non del tutto, da parte della Juventus: a presentare la sfida del Bluenergy Stadium sarà Francisco Conceiçao. Mentre Spalletti non sarà presente in sala stampa.

Luciano Spalletti non parla. Non sarà lui, alla vigilia di Udinese-Juventus, a presentare come di consueto ai giornalisti la gara del Bluenergy Stadium, terzo anticipo del sabato di Serie A e gara valida per la ventinovesima giornata del massimo campionato.

La scelta della Juve è stata inusuale, anche se non completamente: al posto di Spalletti sarà un componente della rosa a presentarsi in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Udine, ovvero Francisco Conceiçao.

Perché dunque Spalletti non parla nella conferenza che prenderà il via alle ore 14? Il motivo della scelta.

  • IL PRECEDENTE DI LOCATELLI

    La mancata presenza di Spalletti non è una novità: anche il 13 febbraio, esattamente un mese fa, l'allenatore toscano era stato esentato dalla Juventus dal presentarsi in conferenza stampa alla vigilia di una partita.

    La sfida in questione era il derby d'Italia contro l'Inter, poi perso 3-2 nel finale tra mille polemiche. In quell'occasione a parlare al posto di Spalletti 24 ore circa prima della gara era stato Manuel Locatelli.

  • PERCHÉ SPALLETTI NON PARLA

    La Juventus non ha annunciato ufficialmente il motivo della mancata presenza di Spalletti in conferenza stampa. Si tratta in ogni caso di una scelta ponderata per far "rifiatare" l'ex ct della Nazionale ed evitargli troppi interventi davanti ai media, in un periodo della stagione che tra l'altro sta diventando sempre più importante e delicato: così il club bianconero aveva motivato la decisione di far parlare Locatelli al suo posto alla vigilia di Inter-Juve.

  • IL VERTICE PER IL RINNOVO

    L'altra questione è che oggi sarà una giornata importante in ottica rinnovo per Spalletti, allenatore che ha il contratto in scadenza il 30 giugno. Come rivelato da Tuttosport, alla Continassa andrà in scena un vertice con la società per provare a limare gli ultimi dettagli di un'intesa sempre più vicina.

    L'obiettivo della Juventus è quello di annunciare il prolungamento di Spalletti nelle prossime settimane: dunque entro la fine di marzo, magari durante la sosta che il campionato osserverà per far spazio agli impegni delle nazionali. 

  • AL SUO POSTO CONCEIÇAO

    Come già accennato, sarà Francisco Conceiçao a prendere il posto di Spalletti in conferenza stampa verso l'anticipo contro l'Udinese. E anche questa è una scelta che ha un suo perché.

    Il figlio d'arte, tornato a giocare a pieno ritmo dopo qualche problema fisico, parla benissimo l'italiano nonostante sia portoghese: lo ha già dimostrato in diverse interviste concesse alle tv dopo le varie partite.

