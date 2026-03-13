Perché Spalletti non parla in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Juventus: al suo posto c'è Conceiçao

Come già accennato, sarà Francisco Conceiçao a prendere il posto di Spalletti in conferenza stampa verso l'anticipo contro l'Udinese. E anche questa è una scelta che ha un suo perché.

Il figlio d'arte, tornato a giocare a pieno ritmo dopo qualche problema fisico, parla benissimo l'italiano nonostante sia portoghese: lo ha già dimostrato in diverse interviste concesse alle tv dopo le varie partite.