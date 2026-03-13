Perché Spalletti non parla in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Juventus: al suo posto c'è Conceiçao

Luciano Spalletti non parla. Non sarà lui, alla vigilia di Udinese-Juventus, a presentare come di consueto ai giornalisti la gara del Bluenergy Stadium, terzo anticipo del sabato di Serie A e gara valida per la ventinovesima giornata del massimo campionato.
La scelta della Juve è stata inusuale, anche se non completamente: al posto di Spalletti sarà un componente della rosa a presentarsi in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Udine, ovvero Francisco Conceiçao.
Perché dunque Spalletti non parla nella conferenza che prenderà il via alle ore 14? Il motivo della scelta.