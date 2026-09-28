Perché Calhanoglu e Yildiz non giocano Turchia-Italia e quando tornano in campo

Nemmeno la Turchia, come l'Italia, se la passa benissimo. Anche la squadra di Vincenzo Montella, già reduce da un Mondiale da dimenticare, è stata battuta all'esordio della Nations League, perdendo 1-0 contro la Francia.
L'ex allenatore di Sampdoria, Fiorentina e Milan avrà dunque la stessa missione del collega Roberto Mancini: vincere la prima partita e rialzare le sorti della propria nazionale nella competizione.
Montella, però, dovrà farlo senza due delle stelle più lucenti della Turchia: Hakan Calhanoglu e Kenan Yildiz. Entrambi non sono a disposizione per la partita di questa sera.
Perché dunque Calhanoglu e Yildiz non giocano Turchia-Italia? Il motivo della doppia assenza e quando torneranno in campo.
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