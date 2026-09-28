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Calhanoglu YildizGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Calhanoglu e Yildiz non giocano Turchia-Italia e quando tornano in campo

UEFA Nations League A
Turchia vs Italia
Italia
Turchia
H. Calhanoglu
K. Yildiz

Montella non può contare su due delle principali stelle della propria rosa nella gara di Nations League: il motivo della loro assenza.

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Nemmeno la Turchia, come l'Italia, se la passa benissimo. Anche la squadra di Vincenzo Montella, già reduce da un Mondiale da dimenticare, è stata battuta all'esordio della Nations League, perdendo 1-0 contro la Francia.

L'ex allenatore di Sampdoria, Fiorentina e Milan avrà dunque la stessa missione del collega Roberto Mancini: vincere la prima partita e rialzare le sorti della propria nazionale nella competizione.

Montella, però, dovrà farlo senza due delle stelle più lucenti della Turchia: Hakan Calhanoglu e Kenan Yildiz. Entrambi non sono a disposizione per la partita di questa sera.

Perché dunque Calhanoglu e Yildiz non giocano Turchia-Italia? Il motivo della doppia assenza e quando torneranno in campo.


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  • PERCHÉ CALHANOGLU NON GIOCA TURCHIA-ITALIA

    Calhanoglu non gioca Turchia-Italia a causa di un infortunio muscolare rimediato poco prima di Inter-Udinese, gara giocata il 14 settembre e vinta 5-3 dalla squadra di Chivu.

    "Hakan Çalhanoğlu - ha comunicato l'Inter il giorno successivo - si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra".

    Callhanoglu da quel momento non è più rientrato in campo. Ha saltato anche la partita successiva dell'Inter, pareggiata contro la Roma prima della sosta, e non è stato convocato da Montella per i quattro impegni della Nations League.

    Il rientro in campo dell'ex centrocampista del Milan dovrebbe avvenire proprio al termine della sosta. A meno di sorprese, il turco sarà a disposizione di Chivu per Inter-Parma del 10 ottobre.

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  • PERCHÉ YILDIZ NON GIOCA TURCHIA-ITALIA

    Anche Yildiz è fuori dai giochi a causa di un infortunio, così come Calhanoglu. Ma il suo problema fisico è ben più grave rispetto a quello del compagno di nazionale.

    Il talento ex Bayern si è infortunato a un piede durante la gara d'esordio del campionato, vinta 1-0 dalla Juventus a Frosinone. L'infortunio è sembrato immediatamente serio, tanto che il giocatore è stato costretto a operarsi.

    "Nel pomeriggio - annunciava la Juve il 31 agosto - Yildiz è stato sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi della frattura della base del V metatarso del piede sinistro . L’intervento, eseguito presso la Augsburg Hessingpark Klinik dal dott. Martin Jordan alla presenza del medico sociale dott. Marco Freschi, è perfettamente riuscito e già da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo".

    Nemmeno Yildiz, naturalmente, è stato convocato da Montella per gli impegni della Turchia in Nations League. Anche perché i suoi tempi di recupero saranno decisamente lunghi: il rientro in campo è previsto solo tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre.

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  • LA FORMAZIONE DELLA TURCHIA CONTRO L'ITALIA

    Così, senza Calhanoglu né Yildiz, dovrebbe schierarsi la Turchia contro l'Italia nella gara in programma alle 20.45 a Bursa:

    TURCHIA (4-3-3): Bayindir; Celik, Demiral, Kabak, Elmali; Guler, Ozcan, Kokcu; Yunus, Yilmaz, Uzun. Ct. Montella

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