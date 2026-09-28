Perché Calhanoglu e Yildiz non giocano Turchia-Italia e quando tornano in campo

Anche Yildiz è fuori dai giochi a causa di un infortunio, così come Calhanoglu. Ma il suo problema fisico è ben più grave rispetto a quello del compagno di nazionale.

Il talento ex Bayern si è infortunato a un piede durante la gara d'esordio del campionato, vinta 1-0 dalla Juventus a Frosinone. L'infortunio è sembrato immediatamente serio, tanto che il giocatore è stato costretto a operarsi.

"Nel pomeriggio - annunciava la Juve il 31 agosto - Yildiz è stato sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi della frattura della base del V metatarso del piede sinistro . L’intervento, eseguito presso la Augsburg Hessingpark Klinik dal dott. Martin Jordan alla presenza del medico sociale dott. Marco Freschi, è perfettamente riuscito e già da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo".

Nemmeno Yildiz, naturalmente, è stato convocato da Montella per gli impegni della Turchia in Nations League. Anche perché i suoi tempi di recupero saranno decisamente lunghi: il rientro in campo è previsto solo tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre.