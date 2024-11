Perché Calafiori non gioca Inter-Arsenal: infortunio o scelta tecnica? La motivazione

Il difensore della Nazionale non tornerà in Italia per sfidare i nerazzurri in Champions League: il motivo della sua assenza a San Siro.

I campioni d'Italia contro un pizzico d'Italia. Solo che l'Arsenal che questa sera si presenterà a San Siro per sfidare l'Inter per la quarta giornata del girone unico della nuova Champions League avrà una rappresentanza tricolore dimezzata. Jorginho c'è, è a disposizione, ma partirà ancora una volta dalla panchina come ha quasi sempre fatto in questo avvio di stagione; Riccardo Calafiori invece no, non ci sarà. Ma perché l'ex difensore del Bologna, acquistato dall'Arsenal in estate in cambio di una cinquantina di milioni di euro, non sfida l'Inter? Si tratta di un infortunio o di una scelta tecnica da parte di Arteta? La motivazione. L'articolo prosegue qui sotto