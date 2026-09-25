Perché Bastoni, Zaniolo, Vergara, Sebastiano Esposito e Inacio non giocano Italia-Belgio

L'assenza teoricamente più sorprendente è proprio quella di Bastoni. Ma in realtà non è una sorpresa: l'interista è squalificato e deve scontare la giornata di squalifica prevista dal regolamento per l'espulsione rimediata nella partita ufficiale precedente a questa, ovvero quella in Bosnia che ha segnato l'estromissione dell'Italia dai Mondiali. Bastoni tornerà a disposizione di Mancini contro la Turchia, lunedì sera.