Perché Bastoni, Zaniolo, Vergara, Sebastiano Esposito e Inacio non giocano Italia-Belgio

Tre anni dopo la separazione dell'estate 2023, scende in campo la prima Italia del Roberto Mancini bis: l'avversario è il Belgio, gara valida per la prima giornata della fase a gironi di Nations League.
Diversi giocatori inseriti nel primo elenco dei convocati del vecchio/nuovo ct, però, non faranno parte della partita. Nel senso che non solo non scenderanno in campo dall'inizio, ma non siederanno neppure in panchina: si accomoderanno sulle tribune dell'Olimpico.
Tra questi, spicca il nome illustre di Alessandro Bastoni: il centrale nerazzurro contro il Belgio non ci sarà. Ma non ci saranno neppure Nicolò Zaniolo, Antonio Vergara, Sebastiano Esposito e Samuele Inacio. Perché?
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