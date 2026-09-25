Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Bastoni Zaniolo Sebastiano EspositoGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Bastoni, Zaniolo, Vergara, Sebastiano Esposito e Inacio non giocano Italia-Belgio

UEFA Nations League A
Italia
Italia vs Belgio
Belgio

Diversi elementi inseriti nel primo elenco di convocazioni da Roberto Mancini non vanno nemmeno in panchina per la gara dell'Olimpico: il motivo.

Pubblicità

Tre anni dopo la separazione dell'estate 2023, scende in campo la prima Italia del Roberto Mancini bis: l'avversario è il Belgio, gara valida per la prima giornata della fase a gironi di Nations League.

Diversi giocatori inseriti nel primo elenco dei convocati del vecchio/nuovo ct, però, non faranno parte della partita. Nel senso che non solo non scenderanno in campo dall'inizio, ma non siederanno neppure in panchina: si accomoderanno sulle tribune dell'Olimpico.

Tra questi, spicca il nome illustre di Alessandro Bastoni: il centrale nerazzurro contro il Belgio non ci sarà. Ma non ci saranno neppure Nicolò Zaniolo, Antonio Vergara, Sebastiano Esposito e Samuele Inacio. Perché?


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • Alessandro Bastoni red card Bosnia ItalyGetty Images

    PERCHÉ BASTONI NON GIOCA ITALIA-BELGIO

    L'assenza teoricamente più sorprendente è proprio quella di Bastoni. Ma in realtà non è una sorpresa: l'interista è squalificato e deve scontare la giornata di squalifica prevista dal regolamento per l'espulsione rimediata nella partita ufficiale precedente a questa, ovvero quella in Bosnia che ha segnato l'estromissione dell'Italia dai Mondiali. Bastoni tornerà a disposizione di Mancini contro la Turchia, lunedì sera.

    • Pubblicità

  • PERCHÉ ZANIOLO NON GIOCA ITALIA-BELGIO

    Si tratta di una scelta tecnica, invece, l'estromissione di Zaniolo dai convocati finali per la partita contro il Belgio. Mancini ha deciso di non includere il fantasista dell'Udinese nei 23 che prenderanno parte alla sfida in campo o in panchina, anche perché le opzioni nel suo ruolo sono parecchie: da Cambiaghi (che giocherà titolare a destra) a Maldini, passando per Raspadori.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERCHÉ VERGARA NON GIOCA ITALIA-BELGIO

    Scelta tecnica anche per quanto riguarda Vergara, pure lui escluso da Mancini. Il centrocampista del Napoli non è un titolare fisso nella propria squadra, nonostante le buone cose fatte vedere nella scorsa stagione con Conte, ed è una new entry in Nazionale: motivo per cui dovrà continuare a crescere e guadagnarsi la piena fiducia del ct, situazione che in questo momento non può ancora verificarsi.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • PERCHÉ SEBASTIANO ESPOSITO NON GIOCA ITALIA-BELGIO

    Anche Seba Esposito è una new entry in Nazionale. E anche lui è stato penalizzato dall'ampia concorrenza in attacco, dovendo accontentarsi della tribuna con la speranza di essere preso in considerazione almeno per una delle prossime partite. Intoccabile al contrario il fratello Pio, che partirà titolare.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Samuele Inacio ItaliaGetty Images

    PERCHÉ INACIO NON GIOCA ITALIA-BELGIO

    Quanto al baby Inacio, 18 anni compiuti ad aprile, rappresenta più una speranza per il futuro che una certezza per il presente. Se Vergara deve crescere e acquisire esperienza, questo vale a maggior ragione per il gioiello del Borussia Dortmund, convocato da Mancini più che altro per iniziare a fargli respirare l'aria dei grandi. Anche Inacio potrà essere preso in considerazione nelle prossime partite della Nations League, ma in questo momento staziona nelle retrovie.

UEFA Nations League A
Italia crest
Italia
ITA
Belgio crest
Belgio
BEL