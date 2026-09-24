Perché Alaba va all'Udinese: dai trionfi con Bayern e Real Madrid al Friuli, i motivi della scelta

Già, ma perché proprio la Serie A e l'Udinese? La verità è scomoda, ma è sotto gli occhi di tutti: l'Alaba di oggi non è più l'Alaba che dominava a Monaco di Baviera e nelle primissime stagioni madrilene.

34 sono gli anni in bella mostra sulla carta d'identità del mancino austriaco. Li ha compiuti il 24 giugno, proprio mentre era impegnato a disputare i Mondiali in Nord America con la maglia della propria Nazionale. Insomma, non si parla più di un ragazzino.

E poi c'è la questione del celebre e gravissimo infortunio rimediato nel dicembre del 2023: la rottura del crociato costatagli più di un anno di stop, con rientro in campo avvenuto solamente nel febbraio 2025. Dopo più di un anno di sofferenza.

Alaba si è rifatto male ad aprile dello stesso anno, è rimasto ai box per altri mesi. Poi qualche infortunio muscolare a complicargli nuovamente la vita. Negli ultimi anni ha giocato pochissimo col Real Madrid: appena 11 volte in Liga nella scorsa stagione. Inevitabile il mancato rinnovo del suo contratto.