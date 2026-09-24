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AlabaGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Alaba va all'Udinese: dai trionfi con Bayern e Real Madrid al Friuli, i motivi della scelta

Calciomercato
Serie A
Udinese
D. Alaba

Uno dei giocatori più vincenti della storia del calcio giocherà in una squadra che non lotta per lo Scudetto: i motivi della sua scelta.

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Una sedia appoggiata in campo. Un hype che si è scatenato praticamente sin da subito. Così l'Udinese ha di fatto annunciato l'arrivo a parametro zero di David Alaba, una delle operazioni più sorprendenti di questi mesi.



L'ex difensore del Bayern e del Real Madrid in Friuli. Uno dei calciatori più vincenti della storia del calcio (quasi una quarantina di trofei) in una squadra di media classifica della Serie A. Una formazione che ha conquistato 4 punti su 15 a disposizione e che è reduce da 3 sconfitte di fila, l'ultima contro il Cagliari prima della sosta.

Roba, insomma, che se non la vedi con i tuoi occhi fatichi a crederci. Eppure è tutto vero: Alaba indosserà la maglia dell'Udinese fino al termine della stagione. Ma perché l'austriaco ha scelto proprio i friulani per rimettersi in gioco?


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  • SENZA SQUADRA

    Alaba, come ben si sa, arriva all'Udinese a parametro zero. Dall'inizio di luglio è senza contratto, dopo il mancato rinnovo di quello in scadenza con il Real Madrid.

    I bianconeri, dunque, non hanno dovuto accordarsi con nessun altro club per portarlo nella rosa di Kosta Runjaic. Il che ha facilitato in maniera notevole le trattative e portato all'accordo.

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  • David Alaba Real Madrid injured vs Villarreal 1Getty Images

    L'ETÀ E GLI INFORTUNI

    Già, ma perché proprio la Serie A e l'Udinese? La verità è scomoda, ma è sotto gli occhi di tutti: l'Alaba di oggi non è più l'Alaba che dominava a Monaco di Baviera e nelle primissime stagioni madrilene.

    34 sono gli anni in bella mostra sulla carta d'identità del mancino austriaco. Li ha compiuti il 24 giugno, proprio mentre era impegnato a disputare i Mondiali in Nord America con la maglia della propria Nazionale. Insomma, non si parla più di un ragazzino.

    E poi c'è la questione del celebre e gravissimo infortunio rimediato nel dicembre del 2023: la rottura del crociato costatagli più di un anno di stop, con rientro in campo avvenuto solamente nel febbraio 2025. Dopo più di un anno di sofferenza.

    Alaba si è rifatto male ad aprile dello stesso anno, è rimasto ai box per altri mesi. Poi qualche infortunio muscolare a complicargli nuovamente la vita. Negli ultimi anni ha giocato pochissimo col Real Madrid: appena 11 volte in Liga nella scorsa stagione. Inevitabile il mancato rinnovo del suo contratto.

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  • IL PASSO INDIETRO DELLE ALTRE ITALIANE

    Anche e soprattutto per questi motivi, nonostante abbia pur sempre disputato un Mondiale da titolare, gli altri grandi club europei non hanno affondato il colpo per Alaba.

    Durante il mercato estivo, ad esempio, si è parlato più volte anche delle italiane: del Milan, ma anche della Juventus e dell'Inter. Ma alla fine non se n'è fatto nulla e l'ex Bayern e Real ha continuato a rimanere senza squadra.

    L'Udinese ha invece deciso di dare fiducia ad Alaba. E di fare di lui un rinforzo d'esperienza per la difesa di Runjaic, sempre violata fin qui e, dati alla mano, una delle peggiori della Serie A.

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  • AlabaGetty Images

    LA SERIE A DOPO BUNDESLIGA E LIGA

    Lo stesso Alaba, una volta chiusa l'esperienza con il Real Madrid, si era posto un obiettivo in testa: provare a rimanere al top a livello di club. E in un certo senso c'è riuscito, approdando in Serie A dopo aver militato nella Bundesliga e nella Liga.

    "Inizia un nuovo capitolo e sono aperto a tutto, senza escludere niente, ma voglio rimanere al più alto livello possibile", diceva il mancino alla Gazzetta dello Sport all'indomani dell'eliminazione dai Mondiali contro la Spagna.

    Il livello dell'Udinese è quello che è, in realtà. Nel senso che si parla di una squadra che non lotterà né per lo Scudetto né per andare in Europa. Ma la Serie A, nonostante la tragica diminuzione del suo appeal nell'ultimo ventennio, rimane uno dei 5 campionati più tradizionali e prestigiosi del continente.

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  • LA VICINANZA ALL'AUSTRIA

    La scelta di Alaba ha una valenza anche strategica: Udine e il Friuli sono a un passo dall'Austria, il paese in cui David è nato. E per un giocatore di 34 anni si sa come spesso la famiglia inizi sempre più a prendere il sopravvento sul calcio.

    Negli scorsi mesi si era parlato di un interesse dell'Inter Miami, ad esempio. Alaba avrebbe giocato con Messi e Suarez, ma si sarebbe dovuto trasferire dall'altra parte del mondo. Il Friuli potrà anche non essere la Florida, ma dopo aver vinto tutto il vincibile può anche andar bene così.

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