Perché Alaba va all'Udinese: dai trionfi con Bayern e Real Madrid al Friuli, i motivi della scelta

Una sedia appoggiata in campo. Un hype che si è scatenato praticamente sin da subito. Così l'Udinese ha di fatto annunciato l'arrivo a parametro zero di David Alaba, una delle operazioni più sorprendenti di questi mesi.
L'ex difensore del Bayern e del Real Madrid in Friuli. Uno dei calciatori più vincenti della storia del calcio (quasi una quarantina di trofei) in una squadra di media classifica della Serie A. Una formazione che ha conquistato 4 punti su 15 a disposizione e che è reduce da 3 sconfitte di fila, l'ultima contro il Cagliari prima della sosta.
Roba, insomma, che se non la vedi con i tuoi occhi fatichi a crederci. Eppure è tutto vero: Alaba indosserà la maglia dell'Udinese fino al termine della stagione. Ma perché l'austriaco ha scelto proprio i friulani per rimettersi in gioco?
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