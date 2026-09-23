Sorpresa Alaba, va all'Udinese: l'annuncio con la 'sedia', un colpo internazionale per i bianconeri

Nonostante sia rimasto svincolato, Alaba ha come detto disputato da titolare e protagonista gli ultimi Mondiali con l'Austria.

Fisicamente sta bene, avrà magari bisogno di tempo per ritrovare la condizione ideale e il ritmo partita, ma a 34 anni e con la sua esperienza, non può che considerarsi un titolare all'Udinese.

Runjaic potrà utilizzarlo come braccetto di sinistra a completare il reparto con Abankwah e Solet.