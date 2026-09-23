David Alaba sarà un nuovo giocatore dell'Udinese, un colpo di caratura internazionale per i friulani che si assicurano il 34enne difensore austriaco a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Real Madrid.
Sorpresa Alaba, va all'Udinese: l'annuncio con la 'sedia', un colpo internazionale per i bianconeri
QUATTRO VOLTE CAMPIONE D'EUROPA
Alaba è stato indubbiamente uno dei difensori più affidabili d'Europa nell'ultimo decennio.
Una vita al Bayern, con 431 presenze complessive, ha conquistato due volte la Champions League con i bavaresi, giocando da titolare entrambe le finali.
Poi il trasferimento al Real Madrid, dove ha vinto altre due Champions, una da protagonista, quella del 2022, in finale col Liverpool, l'altra da comprimario.
TITOLARE NEGLI ULTIMI MONDIALI
Nonostante il mancato rinnovo con il Real Madrid, Alaba ha giocato da titolare e da capitano gli ultimi Mondiali con l'Austria.
In campo nelle tre gare della fase a gironi e nella sfida dei sedicesimi persa contro la Spagna.
Alaba è un vero totem della Nazionale austriaca: è infatti il secondo di sempre come numero di presenze dietro Arnautovic.
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PROPOSTO ALLA LAZIO
Già nel corso del calciomercato estivo, Alaba aveva più o meno sfiorato la Serie A.
Il difensore era stato infatti proposto alla Lazio, ma i contatti con i biancocelesti non si sono mai realmente concretizzati.
La squadra di Gattuso ha poi deciso di optare per un altro svincolato, il brasiliano Diogo Leite.
PERCHE' LA SEDIA?
L'Udinese, per annunciare l'arrivo di Alaba, ha pubblicato sui suoi profili social una sedia bianca.
Tutto risale all'edizione della Champions 2021-2022, quando dopo una rimonta sul PSG, Alaba decise di festeggiare sollevando al cielo una sedia.
“E’ bello provare nuove esultanze ogni tanto - svelò allora il difensore austriaco - Non è stato un qualcosa di pensato, semplicemente quella sedia era lì al momento giusto. L’emozione ha fatto il resto”.
Un'esultanza riproposta anche dopo la semifinale del 2024 vinta contro il Bayern, questa volta da Rudiger, che consegnò la ormai famosa 'sedia bianca' ad Alaba come una sorta di omaggio, visto che in quel periodo il difensore era infortunato.
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ALABA TITOLARE NELL'UDINESE?
Nonostante sia rimasto svincolato, Alaba ha come detto disputato da titolare e protagonista gli ultimi Mondiali con l'Austria.
Fisicamente sta bene, avrà magari bisogno di tempo per ritrovare la condizione ideale e il ritmo partita, ma a 34 anni e con la sua esperienza, non può che considerarsi un titolare all'Udinese.
Runjaic potrà utilizzarlo come braccetto di sinistra a completare il reparto con Abankwah e Solet.
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