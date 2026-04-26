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Foggia Calcio v Bari FC - Serie BGetty Images Sport
Francesco Schirru

Foggia, Siracusa, Pro Patria e Virtus Verona retrocesse in Serie D: i playout non ci saranno

Serie C
Foggia vs Salernitana
Foggia
Salernitana

Nei gironi A e C di Serie C non si disputeranno i playout, con quattro retrocesse dirette che pagano il regolamento per il numero di punti finali.

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A meno di eventuali ripescaggi estivi, Foggia, Siracusa, Virtus Verona e Pro Patria giocheranno tra i dilettanti l'annata 2026/2027. A differenza del gruppo B in cui Bra e Torres si sfideranno per provare a rimanere tra i professionisti, nei gironi A e C non sono previsti i playout.

Al pari della Triestina ultima nel girone A e della collega Trapani nel gruppo B, le squadre al 18esimo e al 19esimo posto nei due rispettivi raggruppamenti sono retrocesse ufficialmente in Serie D senza avere la possibilità delle due gare extra-campionato, ovvero i playout.

Il regolamento ha condannato il Foggia, così come la Virtus Verona, la Pro Patria e il Siracusa. Tutta colpa dei punti finali, troppo pochi rispetto ai team che hanno ottenuto il 16esimo e 17esimo posto finale in campionato.

  • OLTRE GLI 8 PUNTI

    In Serie C i playout vengono disputati solamente qualora la distanza tra le squadre risulta essere di 8 o meno punti. Una distanza che viene calcolata tra il 16esimo e il 19esimo posto e tra il 17esimo e il 18esimo: per questo motivo nel girone A hanno ottenuto la permanenza in Serie C senza aspettare i playout sia Pergolettese che Dolomiti Bellunesi, mentre nel C giocheranno ancora tra i professionisti sia Sorrento che Giugliano.

    Niente da fare per Foggia e Siracusa, rispettivamente a -12 e -11 dalle squadre al 16esimo e 17esimo posto. Allo stesso modo sono retrocesse in D sia Virtus Verona che Pro Patria, considerando il -16 e il 17 in graduatoria.

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