Foggia, Siracusa, Pro Patria e Virtus Verona retrocesse in Serie D: i playout non ci saranno

In Serie C i playout vengono disputati solamente qualora la distanza tra le squadre risulta essere di 8 o meno punti. Una distanza che viene calcolata tra il 16esimo e il 19esimo posto e tra il 17esimo e il 18esimo: per questo motivo nel girone A hanno ottenuto la permanenza in Serie C senza aspettare i playout sia Pergolettese che Dolomiti Bellunesi, mentre nel C giocheranno ancora tra i professionisti sia Sorrento che Giugliano.

Niente da fare per Foggia e Siracusa, rispettivamente a -12 e -11 dalle squadre al 16esimo e 17esimo posto. Allo stesso modo sono retrocesse in D sia Virtus Verona che Pro Patria, considerando il -16 e il 17 in graduatoria.