Foggia, Siracusa, Pro Patria e Virtus Verona retrocesse in Serie D: i playout non ci saranno

A meno di eventuali ripescaggi estivi, Foggia, Siracusa, Virtus Verona e Pro Patria giocheranno tra i dilettanti l'annata 2026/2027. A differenza del gruppo B in cui Bra e Torres si sfideranno per provare a rimanere tra i professionisti, nei gironi A e C non sono previsti i playout.
Al pari della Triestina ultima nel girone A e della collega Trapani nel gruppo B, le squadre al 18esimo e al 19esimo posto nei due rispettivi raggruppamenti sono retrocesse ufficialmente in Serie D senza avere la possibilità delle due gare extra-campionato, ovvero i playout.
Il regolamento ha condannato il Foggia, così come la Virtus Verona, la Pro Patria e il Siracusa. Tutta colpa dei punti finali, troppo pochi rispetto ai team che hanno ottenuto il 16esimo e 17esimo posto finale in campionato.