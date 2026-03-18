Per l'onore e non solo: l'Atalanta in casa del Bayern per chiudere la sua Champions a testa alta

Per approdare ai quarti di finale e superare un ostacolo enorme come il Bayern sarebbe servita comunque un'impresa enorme, ma la sfida di andata ha lasciato quel retrogusto amaro della sensazione di essersi complicati la vita.

A Bergamo, la Dea ha deciso di affrontare i bavaresi nel modo più coraggioso possibile e, per farlo, non si è affidata solo alla mentalità, ma si è anzi presentata in campo con un abito fin troppo insolito.

Palladino ha studiato in maniera approfondita i campioni di Germania, ne ha colto i pregi ed i difetti e ha così deciso di sorprendere tutti schierando la sua squadra con un 4-4-2.

Un atto di coraggio certamente, ma anche un'intuizione che non ha dato i frutti sperati. Quella che doveva essere una formazione più offensiva, con due punte vere contemporaneamente in campo dal 1' come Krstovic e Scamacca, alla fine è stata schiacciata da un avversario che non ha lasciato spazi sugli esterni e che, grazie alla sua qualità ma anche a tanta intensità, ha ridotto al minimo i rifornimenti per l'attacco.

A Monaco di Baviera, l'Atalanta tornerà a un sistema di gioco più usuale, quello che prevede una difesa a tre e due elementi a supporto di un'unica punta. Il modulo aiuterà certamente, ma ci sarà bisogno anche di quella forza di volontà che la squadra orobica ha dimostrato anche nel recente passato di avere in quantità industriali.

L'impresa all'Allianz Arena è impossibile, ma tornare in Italia con un risultato comunque prestigioso no.