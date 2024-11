Parma-Atalanta dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Parma Calcio 1913 vs Atalanta

La Dea sogna il primo posto, Pecchia ha bisogno di punti salvezza: al Tardini si gioca l’anticipo del sabato sera di Serie A.

Obiettivi diversi, stessa necessità di vincere. Archiviata la sosta per le Nazionali, Parma e Atalanta si sfidano nel sabato sera di Serie A Enilive.

Nerazzurri a caccia del sesto successo consecutivo in campionato, l’ultimo dei quali arrivato in rimonta al Gewiss contro l’Udinese. Per Gasp e soci l’obiettivo è la vetta del campionato, alla vigilia del turno distante appena un punto.

Il Parma, invece, è reduce dal successo sul Venezia e vuole cercare di allontanarsi quanto più possibile dalla zona retrocessione.

Arbitra Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.