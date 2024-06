Paolo Montero resta alla Juventus: è il nuovo allenatore della Next Gen

L'uruguaiano prende il posto di Massimo Brambilla, destinato al Foggia: è reduce dalle due panchine da traghettatore in prima squadra.

Quattro punti in due partite, un bel finale di una stagione tra luci e ombre, anche conclusa con la qualificazione alla Champions League e la vittoria della Coppa Italia: questo è il ruolino di Paolo Montero alla guida della Juventus.

Ebbene, Montero non è stato che un allenatore a interim della prima squadra: una sorta di traghettatore tra l'era di Massimiliano Allegri e quella di Thiago Motta.

Ma l'uruguaiano, ex difensore bianconero dal 1996 al 2005, è soprattutto un uomo Juve. Ed è per questo che continuerà a lavorare all'interno del club, anche se in un'altra veste.