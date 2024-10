Pallone d’Oro a Rodri, Benzema incorona Vinicius: “E’ triste, nessuno lo meritava più di lui”

L’ex capitano del Real Madrid spiega: “Nulla contro Rodri, ma in partita non fa nulla che mi faccia dire ‘wow’”.

Tutto lasciava pensare che a trionfare sarebbe stato Vinicius Junior e invece il Pallone d’Oro 2024 è stato assegnato a Rodri.

Un epilogo che ha fatto molto discutere, non per il valore del fenomenale centrocampisti dal Manchester City e della Nazionale spagnola, bensì per quello che è accaduto il giorno della cerimonia della consegna di quello che è da sempre il più importante riconoscimento individuale al quale un giocatore può ambire.

Secondo quelli che erano i programmi iniziali, il nome del vincitore sarebbe dovuto restare segreto fino al momento della proclamazione, ma le notizie trapelate a poche ore dell’assegnazione, ha portato alla dura reazione del Real Madrid.