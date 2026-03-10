Goal.com
Joey BartonGetty
Leonardo Gualano

Nuovi guai per Joey Barton: arrestato dopo una rissa in un golf club

L’ex centrocampista inglese, Joey Barton, è accusato di lesioni personali colpose: un uomo ha riportato gravi ferite al volto e alle costole.

Molti lo ricordano come un giocatore dal temperamento molto forte e spesso protagonista di gesti che gli sono costate numerose squalifiche, ma Joey Barton continua a far parlare di sé nonostante abbia appeso da tempo gli scarpini al chiodo.

L’ex centrocampista di Manchester City, Newcastle e Marsiglia, che negli ultimi tempi è spesso salito alla ribalta per i commenti provocatori anche via social, è stato posto in custodia cautelare nelle scorse ore, a seguito di una presunta aggressione avvenuta a Huyton domenica sera.

A confermarlo è stata la polizia del Merseyside. 

  • UNA RISSA IN UN GOLF CLUB

    Come spiegato in Inghilterra da ‘Sky’, Barton è uno dei due uomini accusati aver aggredito un uomo domenica nel Merseyside.

    L’ex centrocampista è accusato di lesioni personali colpose e l’episodio è avvenuto preso l’Huyton and Prescot Golf Club.

  • GRAVI MA STABILI LE CONDIZIONI DELL’UOMO FERITO

    Secondo quanto emerso, i paramedici sono stati chiamati verso le ore 21.00 di domenica sera, dopo che un uomo era stato aggredito e aveva riportato gravi ferite al viso e al corpo.

    Le sue condizioni, secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, sono gravi ma ritenute stabili. 

  • DOVEVA PRESENTARSI AD UN’ALTRA UDIENZA

    I dettagli dell’arresto di Joey Barton sono emersi nella mattinata di martedì durante un’udienza presso l’Alta Corte in merito ad una denuncia per diffamazione che coinvolgeva lo stesso ex centrocampista e l’ex calciatrice ed opinionista inglese Eni Aluko.

    Ebbene Barton non si è presentato all’udienza, così cimeli suo avvocato che era stato convocato in una stazione di polizia di Liverpool. 

    In seguito, la polizia del Merseyside, ha confermato che Barton e un altro uomo sono stati accusati a seguito di un’aggressione. 

  • “LESIONI PERSONALI COLPOSE”

    Una portavoce delle forze dell’ordine del Merseyside, ha confermato le incriminazioni ai danni di Barton.

    “Possiamo confermare che due uomini sono stati incriminati a seguito di un’aggressione avvenuta domenica 8 marzo.

    La vittima è stata trasportata in ospedale per accertamenti, avendo riportato gravi ferite al volto e alle costole. 

    I due uomini sono stati arrestati ed incriminati per lesioni personali colpose”.

