Nuovi guai per Joey Barton: arrestato dopo una rissa in un golf club

Molti lo ricordano come un giocatore dal temperamento molto forte e spesso protagonista di gesti che gli sono costate numerose squalifiche, ma Joey Barton continua a far parlare di sé nonostante abbia appeso da tempo gli scarpini al chiodo.

L’ex centrocampista di Manchester City, Newcastle e Marsiglia, che negli ultimi tempi è spesso salito alla ribalta per i commenti provocatori anche via social, è stato posto in custodia cautelare nelle scorse ore, a seguito di una presunta aggressione avvenuta a Huyton domenica sera.

A confermarlo è stata la polizia del Merseyside.