Non solo Koopmeiners, via mezza Atalanta: da El Bilal Touré a Bakker, Gasperini annuncia i partenti

Nell'intervista in cui ha annunciato la rottura con Koopmeiners, il tecnico nerazzurro è andato oltre: chi può andarsene entro fine mese.

La bomba di mercato è scoppiata nella notte. Quando, cioè, è arrivato in edicola l'Eco di Bergamo con la sua intervista a Gian Piero Gasperini, uno abituato a dire le cose come stanno. Anche questa volta è andata così: il tecnico dell'Atalanta ha rivelato la volontà di Teun Koopmeiners di andare alla Juventus.

Sarà l'ultima partenza da Bergamo, sempre che la Dea e la Juventus trovino un accordo? Con ogni probabilità no: più di un giocatore della rosa dell'Atalanta ha il futuro incerto e si prepara a cambiare squadra entro fine mese, ovvero entro la conclusione della finestra estiva di mercato, per un motivo o per un altro.

Il nome grosso è quello di El Bilal Touré: l'ex Almeria è reduce da una stagione sofferta, iniziata in grave ritardo a causa dell'infortunio della scorsa estate, e non è mai riuscito a diventare davvero protagonista. Nemmeno l'infortunio di Scamacca, che ha indotto l'Atalanta a puntare forte su Retegui, sembra poterlo rilanciare.