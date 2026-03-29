Niente squalifica per Conte dopo l'insulto all'arbitro Manganiello: cosa rischiava e perché non salta nessuna partita dopo il caso in Napoli-Como

La visibilità dell’episodio ha portata all’immediata apertura di un fascicolo da parte della Procura Federale guidata da Giuseppe Chinè.

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, Conte rischiava una squalifica minima di quattro giornate in base all’articolo 36 del Codice di Giustizia Sportiva, relativo a condotte ingiuriose verso gli ufficiali di gara.

Il tecnico è stato quindi ascoltato in gran segreto a Castel Volturno dagli ispettori federali, guidati dall’avvocato Giorgio Ricciardi, alla presenza del legale Mattia Grassani.

Durante l’audizione, Conte ha spiegato le ragioni della propria reazione, indicando la tensione del momento, l’importanza della gara e quello che ha definito un errore arbitrale determinante.



