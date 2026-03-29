Niente squalifica per Conte dopo l'insulto all'arbitro Manganiello: cosa rischiava e perché non salta nessuna partita dopo il caso in Napoli-Como

Antonio Conte non sarà squalificato dopo il caso esploso durante Napoli-Como di Coppa Italia dell’11 febbraio al Maradona.
Il tecnico azzurro ha evitato lo stop nonostante l’insulto rivolto all’arbitro Gianluca Manganiello, trasformando la possibile sanzione sportiva in una multa grazie a un accordo con la Procura Federale, che avviato le indagini per fare piena luce sull'accaduto.
In base all'articolo 36 del Codice di Giustizia Sportiva, Antonio Conte avrebbe potuto essere fermato per un minimo di quattro giornate, la pena base prevista per condotta ingiuriosa nei confronti di un ufficiale di gara.