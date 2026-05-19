Neymar ai Mondiali: fisicamente non è più quello di prima, ma nessuno scalda il Brasile come lui

Su una cosa non ci sono dubbi: Neymar è una delle più grandi leggende della storia del calcio brasiliano.

Un campione generazionale che non solo per anni è stato annoverato nell'Olimpo delle più grandi stelle del pianeta, ma che ha scritto pagine indelebili con la Seleção.

Con la maglia verdeoro addosso, ha vinto una Confederations Cup, un oro olimpico e ha sfiorato una Copa America, ma si è anche preso sulle spalle il peso di un intero movimento calcistico in un momento nel quale non riusciva a produrre grandi stelle come aveva sempre fatto nel passato.

Neymar, dall'alto delle sue 128 presenze (è il secondo di sempre) con la Nazionale maggiore accompagnate da qualcosa come 79 goal (miglior marcatore di sempre), sarà anche per questo motivo, e nonostante tutto, uno dei fuoriclasse più attesi dei prossimi Mondiali.