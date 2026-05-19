Neymar ai Mondiali: fisicamente non è più quello di prima, ma nessuno scalda il Brasile come lui

Quasi mille giorni: tanti ne ha dovuti attendere Neymar prima di riuscire a rientrare nel giro della Nazionale brasiliana.
Più di due anni e sette mesi, ma alla fine ce l'ha fatta nel momento che più contava: alla vigilia dei Campionati del Mondo.
Il suo nome, infatti, è stato inserito da Carlo Ancelotti nella lista dei ventisei convocati per il torneo che a partire da giugno si disputerà in Messico, Stati Uniti e Canada.
Una convocazione non proprio scontata, anzi la scelta del commissario tecnico della Seleção ha sorpreso in molti.