Nessuno come Inter ed Atalanta in Champions League: le uniche squadre a non aver subito goal

Inter ed Atalanta condividono in primato in questa Champions League: le due squadre hanno le migliori difese del torneo.

Due vittorie per scalare la classifica e per lanciarsi nella corsa che porta ad una qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League.

Inter e Atalanta si regalano i tre punti nella quarta giornata della ‘fase campionato’ della massima competizione europea e lo fanno superando due avversari di rango con Arsenal e Stoccarda.

Vittoria interna per i meneghini che si impongono a San Siro per 1-0 grazie ad una rete siglata su calcio di rigore da Calhanoglu nel corso del recupero della prima frazione, mentre gli orobici vincono 2-0 in Germania grazie ai goal segnati nella ripresa da Lookman e Zaniolo.