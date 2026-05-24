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Hojlund Napoli Udinese Serie AGetty Images
Claudio D'Amato

Napoli-Udinese 1-0, pagelle e tabellino: De Bruyne inventa, Hojlund segna, Kabasele sbaglia e viene espulso, Gutierrez in palla, Davis non graffia

Serie A
Napoli vs Udinese
Napoli
Udinese

Un goal di Hojlund su assist di De Bruyne, subentrato nel primo tempo all'infortunato Alisson Santos, regala al Napoli vittoria contro l'Udinese e secondo posto. In casa azzurra ko anche Lobotka.

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In attesa di decifrare ufficialmente il futuro di Conte, il Napoli si prende il secondo posto.


Udinese battuta 1-0 nel giorno del congedo stagionale degli azzurri al Maradona, che chiudono il campionato alle spalle dell'Inter grazie ad un guizzo di Rasmus Hojlund illuminato da un pallone al bacio offertogli da Kevin De Bruyne.


Pronti via e i partenopei perdono Alisson Santos, ko per un problema muscolare e sostituito da KDB: il belga entra mettendosi in proprio, confezionando l'assist che Hojlund a metà primo tempo traduce in goal con una conclusione sul palo lungo.


I ritmi sono quelli di un match senza velleità di classifica, ma gli azzurri mantengono il pallino senza incorrere in patemi dalle parti di Meret se non quando Karlstrom calcia dai 20-25 metri, trovando la risposta del numero uno di casa. L'altra nota dolente per i campani, seppur la stagione sia al capolinea, è il secondo infortunio in 45': ad uscire stavolta è Lobotka, rimpiazzato da Gilmour.


Nella ripresa l'Udinese resta in 10: Kabasele reagisce scalciando Hojlund in corsa e l'arbitro Zanotti, dopo averlo ammonito, in seguito a confronto con sala VAR e controllo al monitor espelle il centrale di Runjaic.


Trascorrono i minuti e le emozioni scarseggiano, i friulani non pungono e nel finale Conte regala l'esordio stagionale a Nikita Contini, terzo portiere ad oggi senza minuti giocati.


Medaglia d'argento di questa Serie A al Napoli, mentre i bianconeri terminano l'annata con una sconfitta che non muta crescita e giudizi positivi sul progetto Runjaic.

  • PAGELLE NAPOLI

    De Bruyne (6,5) entra e inventa, Hojlund (7) segna: per il danese, oltre al goal, solita tenacia nel difendere e smistare palloni. Gutierrez (6,5) in forma, Di Lorenzo e Rrahmani (6,5 e 6,5) concentrati, per il resto in casa azzurra sufficienze sparse.


    VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Meret 6 (80' Contini sv); Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6,5, Olivera 6 (46' Juan Jesus 6); Politano 6 (80' Mazzocchi sv), Lobotka 6 (37' Gilmour 6), McTominay 6, Gutierrez 6,5; Elmas 6, Alisson Santos sv (10' De Bruyne 6,5); Hojlund 7. All. Conte.



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  • PAGELLE UDINESE

    La difesa friulana soffre Hojlund (4,5 a Kabasele per rosso e difetto di marcatura sul goal), Okoye (5,5) non impeccabile sull'1-0 del danese, Davis (5,5) lavora per la squadra senza graffiare, Ehizibue (5,5) perde il confronto con Gutierrez. Atta e Miller, tra le linee, non trovano argomenti per far male.


    VOTI UDINESE (3-4-2-1): Okoye 5,5; Kristensen 5,5 (59' Bertola 5,5), Kabasele 4,5, Solet 5,5; Ehizibue 5,5, Karlstrom 6 (59' Buksa), Piotrowski 6 (55' Gueye), Zemura 6 (80' Mlacic sv); Miller 5,5, Atta 5,5; Davis 5,5 (80' Zarraga sv). All. Runjaic.



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  • TABELLINO NAPOLI-UDINESE

    NAPOLI-UDINESE 1-0


    Marcatori: 24' Hojlund


    NAPOLI (3-4-2-1): Meret 6 (80' Contini sv); Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6,5, Olivera 6 (46' Juan Jesus 6); Politano 6 (80' Mazzocchi sv), Lobotka 6 (37' Gilmour 6), McTominay 6, Gutierrez 6,5; Elmas 6, Alisson Santos sv (10' De Bruyne 6,5); Hojlund 7. All. Conte.

    UDINESE (3-4-2-1): Okoye 5,5; Kristensen 5,5 (59' Bertola 5,5), Kabasele 4,5, Solet 5,5; Ehizibue 5,5, Karlstrom 6 (59' Buksa), Piotrowski 6 (55' Gueye), Zemura 6 (80' Mlacic sv); Miller 5,5, Atta 5,5; Davis 5,5 (80' Zarraga sv). All. Runjaic.


    Arbitro: Zanotti

    Ammoniti: Karlstrom (U), Buksa (U), Miller (U)

    Espulsi: Kabasele (U) al 64' per gioco scorretto