Napoli settimo in Serie A, cosa succede: Europa League o Conference League?

Cosa succede se il Napoli termina la Serie A al settimo posto: qualificazione in Europa League o Conference League?

La stagione del Napoli si avvia verso una mesta conclusione: fuori sia dalla Coppa Italia che dalla Champions League, gli azzurri chiuderanno il campionato senza la difesa del titolo di campioni d'Italia in carica.

Per di più lontanissimi dalla vetta, alla luce di un vero e proprio downgrade rispetto a un anno fa: l'ultimo obiettivo della squadra di Calzona, insomma, è la conquista di un posto nelle competizioni europee.

Difficilmente il torneo in questione sarà la Champions League, mentre le speranze vertono su un pass per uno degli altri due tornei: ma cosa succede se il Napoli termina al settimo posto? Qualificazione in Europa League o Conference League?