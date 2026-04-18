Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Kevin De Bruyne Napoli Lazio Serie AGetty
Leonardo Gualano

Napoli bocciato da Conte nel primo tempo, doppio cambio all'intervallo: fuori Anguissa e De Bruyne

Serie A
Napoli
Napoli vs Lazio
Lazio

Il Napoli è parso a tratti irriconoscibile nella sfida contro la Lazio: a deludere anche Anguissa e De Bruyne che sono stati sostituiti dopo 45'.

Pubblicità

Lobotka, Anguissa, De Bruyne e McTominay insieme, nello stesso undici iniziale in occasione della sfida con la Lazio.

Dopo una stagione scandita da una miriade di infortuni che hanno per forza di cose condizionato il suo cammino, il Napoli, per le battute finali del campionato, è tornato finalmente a poter contare su quello che, nei programmi iniziali, doveva essere non solo il suo centrocampo titolare, ma anche uno dei punti di forza attorno ai quali costruire la difesa dello Scudetto conquistato al termine della scorsa annata.

Ebbene, in occasione della sfida con i capitolini, i 'Fab Four' sono stati 'sciolti' dopo appena 45' di gioco estremamente deludenti.

  • Napoli LazioGetty Images

    UN NAPOLI IRRICONOSCIBILE

    Quello che si è visto nel primo tempo contro la Lazio è stato un Napoli al limite dell'irriconoscibile.

    Agli ospiti sono bastati appena 6' di gioco per portarsi in vantaggio con Cancellieri e, dopo quella che è stata la prima vera svolta della partita, la compagine partenopea non è riuscita ad accennare la seppur minima reazione.

    La squadra di Conte ha faticato ad accendersi soprattutto nel momento in cui la palla arrivava nella metà campo avversaria e la cosa si è tradotta in un possesso di palla sterile e in nessun cambio di passo.

    Il Napoli, anzi, alla mezz'ora, ha anche rischiato di subire quel secondo goal che solo Milinkovic-Savic ha evitato neutralizzando un calcio di rigore calciato da Zaccagni.

    Una prestazione, quella dei partenopei, così deludente da meritarsi i fischi del Maradona al termine della prima frazione.

    • Pubblicità

  • ANGUISSA TRA I PEGGIORI IN CAMPO

    La partita di Frank Anguissa si è conclusa dopo 45' estremamente complicati.

    Il centrocampista camerunense, che è tornato in campo a inizio marzo dopo oltre tre mesi di stop, alla sua quinta partita consecutiva, ha ancora una volta dimostrato di essere molto lontano dalla condizione migliore.

    Anguissa è parso spesso fuori ritmo, lento e compassato e lontano parente del giocatore che a inizio stagione si era imposto come il miglior centrocampista della Serie A.

    Dopo una frazione vissuta in costante ritardo, è stato lasciato negli spogliatoi per far posto al più offensivo Alisson Santos.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • McTominay De Bruyne Parma NapoliGetty Images

    ANCHE DE BRUYNE FUORI DOPO 45'

    Anguissa non è stato l'unico dei 'Fab Four' a lasciare il terreno di gioco dopo appena 45'.

    Nel corso dell'intervallo, infatti, Antonio Conte ha deciso di sostituire anche Kevin De Bruyne.

    Il campione belga era stato schierato sulla trequarti al fianco di McTominay a supporto dell'unica punta Hojlund, ma è incappato in una prestazione altamente insufficiente.

    Per De Bruyne, che come Anguissa era tornato in campo lo scorso 6 marzo dopo un lungo stop (oltre quattro mesi), un primo tempo vissuto in costante affanno e scandito da una serie di errori tecnici insoliti per un giocatore del suo calibro.

    Dopo 45' in ombra, ha lasciato il suo posto ad Elmas.

  • UN ASSETTO DA SISTEMARE

    Il Napoli, dopo aver trovato una fisionomia molto diversa da quella immaginata a inizio stagione, a causa dei tanti infortuni che hanno falcidiato la sua rosa, deve ora ritrovare il giusto equilibrio per poter schierare insieme tutte le sue stelle.

    De Bruyne e McTominay, come già successo nelle ultime uscite, hanno dato l'impressione di pestarsi troppo spesso i piedi, andando ad occupare porzioni di campo troppo simili, mentre Anguissa semplicemente è talmente lontano dalla condizione migliore da influenzare anche il rendimento di Lobotka.

    I 'Fab 4', per il momento, dunque faticano a funzionare insieme (De Bruyne non ha ancora messo a referto goal o assist da quando è rientrato) e contro la Lazio la cosa è stata più che evidente.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Lazio crest
Lazio
LAZ
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Cremonese crest
Cremonese
CRE