Napoli bocciato da Conte nel primo tempo, doppio cambio all'intervallo: fuori Anguissa e De Bruyne

Lobotka, Anguissa, De Bruyne e McTominay insieme, nello stesso undici iniziale in occasione della sfida con la Lazio.
Dopo una stagione scandita da una miriade di infortuni che hanno per forza di cose condizionato il suo cammino, il Napoli, per le battute finali del campionato, è tornato finalmente a poter contare su quello che, nei programmi iniziali, doveva essere non solo il suo centrocampo titolare, ma anche uno dei punti di forza attorno ai quali costruire la difesa dello Scudetto conquistato al termine della scorsa annata.
Ebbene, in occasione della sfida con i capitolini, i 'Fab Four' sono stati 'sciolti' dopo appena 45' di gioco estremamente deludenti.