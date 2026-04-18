Napoli bocciato da Conte nel primo tempo, doppio cambio all'intervallo: fuori Anguissa e De Bruyne

Quello che si è visto nel primo tempo contro la Lazio è stato un Napoli al limite dell'irriconoscibile.

Agli ospiti sono bastati appena 6' di gioco per portarsi in vantaggio con Cancellieri e, dopo quella che è stata la prima vera svolta della partita, la compagine partenopea non è riuscita ad accennare la seppur minima reazione.

La squadra di Conte ha faticato ad accendersi soprattutto nel momento in cui la palla arrivava nella metà campo avversaria e la cosa si è tradotta in un possesso di palla sterile e in nessun cambio di passo.

Il Napoli, anzi, alla mezz'ora, ha anche rischiato di subire quel secondo goal che solo Milinkovic-Savic ha evitato neutralizzando un calcio di rigore calciato da Zaccagni.

Una prestazione, quella dei partenopei, così deludente da meritarsi i fischi del Maradona al termine della prima frazione.