Muriqi da sogno il Liga: strappa un record ad Eto'o e contende a Mbappé il titolo di capocannoniere

Ha giocato in Italia per un anno e mezzo senza lasciare grandissime tracce del suo passaggio, ma da quando si è trasferito in Spagna è tornato a fare ciò che solitamente in campo gli riesce meglio: segnare.

Vedat Muriqi, a 31 anni, sta vivendo una delle migliori annate della sua lunga carriera. Lo sta facendo con la maglia del Maiorca, squadra che sta cercando di salvare con le sue tante marcature.

L'ex Lazio ha trovato la via della rete anche nell'ultimo fondamentale scontro diretto contro il Rayo Vallecano e, proprio la doppietta siglata, gli ha consentito di scalare la classifica dei marcatori della Liga al punto di essere, di fatto, l'unico vero rivale di Mbappé nella corsa che porta al titolo di Pichichi.