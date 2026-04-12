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Leonardo Gualano

Muriqi da sogno il Liga: strappa un record ad Eto'o e contende a Mbappé il titolo di capocannoniere

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Maiorca vs Rayo Vallecano
Rayo Vallecano

L'ex Lazio sta vivendo una delle migliori stagioni della sua carriera: a sette giornate dalla fine della Liga è l'unico che può impensierire Mbappé.

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Ha giocato in Italia per un anno e mezzo senza lasciare grandissime tracce del suo passaggio, ma da quando si è trasferito in Spagna è tornato a fare ciò che solitamente in campo gli riesce meglio: segnare.

Vedat Muriqi, a 31 anni, sta vivendo una delle migliori annate della sua lunga carriera. Lo sta facendo con la maglia del Maiorca, squadra che sta cercando di salvare con le sue tante marcature.

L'ex Lazio ha trovato la via della rete anche nell'ultimo fondamentale scontro diretto contro il Rayo Vallecano e, proprio la doppietta siglata, gli ha consentito di scalare la classifica dei marcatori della Liga al punto di essere, di fatto, l'unico vero rivale di Mbappé nella corsa che porta al titolo di Pichichi.

  • IL TESTA A TESTA CON MBAPPE'

    Grazie alla doppietta siglata nel 3-0 al Rayo Vallecano, Vedat Muriqi ha varcato per la prima volta, la soglia delle venti reti stagionali in un singolo campionato di Liga.

    Per l'ex Lazio sono ora 21 i goal segnati in 30 partite, ovvero un bottino che lo ha portato a ridosso di una super star del calibro di Kylian Mbappé che, con il Real Madrid, di reti ne ha messe a referto 23 in 26 pres

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  • UNA CORSA A DUE

    Quando mancano ancora sette giornate alla fine del campionato, la corsa che porta al titolo di capocannoniere della Liga è apertissima, ma difficilmente qualcuno riuscirà ad inserirsi nel testa a testa tra Muriqi e Mbappé.

    Il terzo nella classifica dei migliori marcatori del campionato spagnolo è un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano: Ante Budimir.

    L'ex Crotone e Sampdoria, che dal 2020 veste la maglia dell'Osasuna, di goal ne ha segnati 16, ovvero cinque in meno rispetto a Muriqi, ma comunque uno in più di un certo Lamine Yamal.

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  • SUPERATO ETO'O

    I due goal siglati contro il Rayo Vallecano, non hanno consentito a Muriqi solo di mettere pressione a Mbappé per il titolo di 'Pichichi' della Liga, ma anche di entrare nella storia del Maiorca, superando un altro fuoriclasse che in Spagna ha scritto pagine memorabili: Eto'o.

    L'ex Lazio infatti, è diventato il miglior marcatore in campionato della storia del club con 55 goal segnati: ovvero uno più rispetto proprio ad Eto'o.

  • UN SOLO GOAL IN SERIE A

    Muriqi, per la seconda volta da quando è approdato in Spagna nel gennaio del 2022, finirà il campionato in doppia cifra.

    L'attaccante kossovaro proprio in Liga si è rilanciato dopo aver vissuto una complicata esperienza alla Lazio: acquistato dal club biancoceleste nel 2020 per 20 milioni di euro, in un anno e mezzo ha messo a segno appena 2 goal in 49 presenze, uno dei quali in 38 partite di Serie A.

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