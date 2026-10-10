Moviola Napoli-Frosinone: perché il rigore di Hojlund è stato ripetuto, De Bruyne segna dopo l'errore del danese

La concessione del rigore ha avuto origine da un fallo in area di Cittadini su Hojlund. Proprio il danese si è portato sul dischetto e ha calciato con il sinistro, ma Palmisani ha intuito la traiettoria del tiro e l'ha respinto, prima che Neres incornasse a lato sulla ribattuta.

Il Frosinone ha esultato, Palmisani pure. Ma dopo qualche secondo, la felicità dei ciociari e di Alvini si è trasformata in sconcerto.

L'arbitro Feliciani ha infatti ascoltato le indicazioni provenienti dalla Sala VAR, disegnato con le mani il classico simbolo rettangolare e indicato nuovamente il dischetto: il rigore doveva essere ricalciato.