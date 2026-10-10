Moviola Napoli-Frosinone: perché il rigore di Hojlund è stato ripetuto, De Bruyne segna dopo l'errore del danese

Dopo il rigore giustamente concesso all'Inter contro il Parma nel tardo pomeriggio, VAR di nuovo in azione. Questa volta a Napoli, nel posticipo serale contro il Frosinone.
Il protagonista, di fatto, è l'arbitro: il signor Ermanno Feliciani di Teramo. Colui che ha fatto ribattere un calcio di rigore che, inizialmente, Hojlund si era fatto respingere da Palmisani, consentendo a De Bruyne di andare a segno al secondo tentativo.
Perché? Il motivo della decisione di Feliciani di far calciare una seconda volta il rigore, peraltro concesso in maniera molto dubbia.
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