Mourinho contro i fenomeni del calcio: "Allenatori bravi che non sanno vincere, gente che non sa di calcio"

José Mourinho, in una lunga intervista al ‘Corriere dello Sport’, spiega: “Oggi dipendiamo da persone spesso impreparate”.

José Mourinho, nel corso della sua straordinaria carriera, si è guadagnato un posto tra gli allenatori più bravi e vincenti dell’intera storia del calcio.

Un tecnico che ha messo in bacheca qualcosa come ventisei trofei (tra i quali anche due Champions League) e che ha anche in qualche modo modificato il modo di comunicare in ambito sportivo, diventando uno dei personaggi più influenti dello sport mondiale.

Lo Special One, che in carriera ha ovviamente allenato anche in Italia guidando Inter e Roma e che oggi allena in Turchia il Fenerbahçe, in una lunga intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’, ha spiegato come vede il calcio di oggi.