Mourinho sconfitto in Super Lig: il suo Fenerbahce cade contro il Besiktas di Immobile in un 'derby capitolino' in salsa turca.

Ritorno al successo per il Besiktas, che in Super Lig non vinceva dal 20 ottobre: merito di un cross insidioso di Oxlade-Chamberlain che ha permesso di avere la meglio sul Fenerbahce. Passo falso per José Mourinho, che ora rischia di veder ulteriormente allontanarsi in testa alla classifica il Galatasaray, impegnato domani sul campo del Sivasspor. Torna il sorriso, invece, sul volto di Ciro Immobile, che il suo 'zampino' nell'azione del goal lo ha messo eccome. L'articolo prosegue qui sotto