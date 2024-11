Mourinho attacca tutti, anche in Turchia: "Sorridete guardando le partite, succedono cose sgradevoli"

Trabzonspor vs Fenerbahce

Il tecnico portoghese ha polemizzato per un episodio arbitrale molto controverso nella gara poi vinta nei minuti di recupero contro il Trabzonspor.

Passano gli anni, ma José Mourinho continua a far parlare di sé, anche dalla Turchia: in questo caso, il tecnico portoghese ha attaccato pesantemente il "sistema" arbitrale turco.

L'ex allenatore di Inter e Roma non ha per nulla accettato alcune decisioni arbitrali controverse avvenute nell'ultimo match tra il Trabzonspor e il suo Fenerbahce, tanto da postare il video di un rigore non concesso sui suoi profili social.

Al termine della gara, poi vinta dalla sua squadra nei secondi finali del recupero, Mourinho ha portato avanti un monologo di quasi otto minuti contro l'arbitro e il VAR della gara.