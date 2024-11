Morata non si smentisce mai contro il Real Madrid, l'esultanza arriva dopo l'ennesimo goal

Il Real Madrid è la vittima preferita di Morata, superato anche il Betis: lo spagnolo segna e si porta una mano sotto il naso.

Alvaro Morata si presentava per l'ennesima volta da ex al Bernabeu con una media invidiabile: dodici partite contro il Real Madrid, in cui è cresciuto ed è tornato nel 2016/2017 per una sola annata, e sei goal. Quel dato è già il passato.

Sì, perchè lo spauracchio Morata alla fine è riuscito a segnare anche il settimo goal nella tredicesima gara contro il suo vecchio club, ormai talmente tanto ex che non è certo mancata l'esultanza. Soprattutto perchè i fans del Bernabeu non l'hanno certo accolto con applausi e lacrime. Semmai, fischi.

Nonostante non sia stato un goal di pregevole fattura, ma bensì semplicemente un tap-in dopo la parata di Lunin sulla girata di Leao, Morata ha deciso la sfida del Bernabeu, permettendo al Milan non solo di espugnare il campo dei Campioni d'Europa, ma più complessivamente di rilanciarsi pesantemente in chiave ottavi di finale.