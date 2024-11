Morata, l'infortunio è alle spalle: gioca con la Spagna, si guadagna e cede un rigore a Pedri e ora punta la Juventus

L'attaccante rossonero ha giocato dopo il trauma cranico, guadagnandosi un penalty ma cedendolo al compagno: "Un gesto di grandezza".

Alvaro Morata c'è. E questa, considerando come tra quattro giorni a San Siro arrivi la Juventus per il big match della tredicesima di A, è una delle notizie migliori che il Milan potesse ricevere.

L'ex attaccante dell'Atletico Madrid ha giocato con la Spagna lunedì sera. Un tempo in campo, un altro in panchina, a soffrire per un risultato costantemente in bilico fino agli ultimi secondi di partita. Anche se le Furie Rosse si erano già qualificate ai quarti di finale di Nations League con largo anticipo.

Morata, poi, lo zampino sul 3-2 che i campioni d'Europa in carica hanno conquistato contro la Svizzera l'ha pure lasciato. E anche questa, in ottica rossonera, è un'ottima notizia.