Morata in uscita dal Como, le ipotesi Lazio e Atalanta per l'attaccante: la formula dell'operazione

L'unico club che si era informato sulle condizioni di Morata è stato ad oggi il Deportivo De A Coruna e gli spagnoli, così come un'opzione dalla MLS è ancora sul tavolo. In Italia è stato proposto alla Lazio, che è in grande difficoltà nella ricerca di una punta per Gattuso dopo il flop anche dell'affare Dieng.

Ma la pista che potrebbe essere percorribile, soprattutto in caso di passaggio del turno in Conference League, è quella dell'Atalanta. In Bergamaschi cercano una punta alternativa a Scamacca che decentri definitivamente Raspadori e Bergamo sarebbe una piazza che, geograficamente, sarebbe comoda per lo spagnolo e per la sua famiglia.