Morata in uscita dal Como, le ipotesi Lazio e Atalanta per l'attaccante: la formula dell'operazione

La rosa del Como, oggi più che mai, è da considerarsi come extra large. Troppo, anche per le già note questioni relative alle liste per la Serie A e la Champions League da cui ad oggi molti dei giocatori sotto contratto rischiano di essere esclusi.
E fra i possibili tagliati di Cesc Fabregasc'è anche Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo non è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nel corso della passata stagione e ha uno degli ingaggi più importanti. L'allenatore spagnolo sta spingendo per il colpo Kean che chiuderebbe ogni spazio, ma dove può finire l'ex-attaccente di Milan e Juventus fra le tante?