Monza promosso in Serie A se: cosa serve contro il Mantova e le combinazioni con Venezia e Frosinone

Il Monza ha una e una sola possibilità di conquistare l'accesso alla Serie A già oggi, dunque alla trentasettesima e penultima giornata della stagione regolare: vincere in casa del Mantova e sperare che il Frosinone perda in casa della Juve Stabia.

In questo caso i brianzoli si porterebbero a quota 78 punti, mentre i ciociari rimarrebbero a 75. Dunque a -3 a 90 minuti dalla fine, ma con gli scontri diretti a sfavore rispetto ai rivali: il Monza ha infatti pareggiato 2-2 in casa e vinto 1-0 allo Stirpe.

Proprio gli scontri diretti sono infatti il primo criterio previsto dal regolamento della Serie B nel caso due o più squadre chiudano in classifica con lo stesso numero di punti: ciò vale in vetta, ma anche in zona playoff e playout.

Fuori da questi discorsi c'è il Venezia, che è in vantaggio sia sul Monza che sul Frosinone per quanto riguarda gli scontri diretti e che festeggerebbe automaticamente e matematicamente il ritorno in Serie A in caso di vittoria in casa dello Spezia.