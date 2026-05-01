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MonzaGenoaGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Monza promosso in Serie A se: cosa serve contro il Mantova e le combinazioni con Venezia e Frosinone

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Il Monza può festeggiare il ritorno in Serie A già oggi, a 90 minuti dalla conclusione della stagione regolare di Serie B: cosa deve accadere affinché a Mantova arrivi la matematica.

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Meno di 12 mesi dopo la retrocessione al termine del campionato 2024/2025, il Monza potrebbe presto festeggiare il ritorno in Serie A. E per "presto" si intende "subito": già oggi, venerdì 1° maggio, in casa del Mantova.

La formazione di Paolo Bianco giocherà il derby con l'obiettivo di centrare il ritorno nella massima serie con 90 minuti d'anticipo sulla conclusione della stagione regolare di Serie B. Il che, nonostante una classifica apparentemente ingarbugliata, è perfettamente possibile.

Cosa serve dunque al Monza per tornare in Serie A già dopo la gara contro il Mantova di oggi pomeriggio? Le combinazioni che potrebbero favorire i brianzoli e cosa dice il regolamento della Serie B per quanto riguarda un possibile arrivo a pari punti.

  • LA CLASSIFICA DELLA SERIE B

    Questa è la classifica della Serie B per quanto riguarda le prime tre posizioni:

    1. Venezia 78 punti

    2. Monza 75 punti

    3. Frosinone 75 punti

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  • MONZA PROMOSSO IN SERIE A SE...

    -Vince a Mantova e il Frosinone perde in casa della Juve Stabia

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  • COSA SERVE AL MONZA PER ANDARE IN SERIE A OGGI

    Il Monza ha una e una sola possibilità di conquistare l'accesso alla Serie A già oggi, dunque alla trentasettesima e penultima giornata della stagione regolare: vincere in casa del Mantova e sperare che il Frosinone perda in casa della Juve Stabia.

    In questo caso i brianzoli si porterebbero a quota 78 punti, mentre i ciociari rimarrebbero a 75. Dunque a -3 a 90 minuti dalla fine, ma con gli scontri diretti a sfavore rispetto ai rivali: il Monza ha infatti pareggiato 2-2 in casa e vinto 1-0 allo Stirpe.

    Proprio gli scontri diretti sono infatti il primo criterio previsto dal regolamento della Serie B nel caso due o più squadre chiudano in classifica con lo stesso numero di punti: ciò vale in vetta, ma anche in zona playoff e playout.

    Fuori da questi discorsi c'è il Venezia, che è in vantaggio sia sul Monza che sul Frosinone per quanto riguarda gli scontri diretti e che festeggerebbe automaticamente e matematicamente il ritorno in Serie A in caso di vittoria in casa dello Spezia.

  • PARI PUNTI IN SERIE B, IL REGOLAMENTO

    Così recita il regolamento della Serie B per quanto riguarda un possibile arrivo a pari punti di due o più squadre:

    "In caso di parità di punti fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:

    a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;

    b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

    c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

    d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

    e) del sorteggio".

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