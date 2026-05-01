Monza promosso in Serie A se: cosa serve contro il Mantova e le combinazioni con Venezia e Frosinone

Meno di 12 mesi dopo la retrocessione al termine del campionato 2024/2025, il Monza potrebbe presto festeggiare il ritorno in Serie A. E per "presto" si intende "subito": già oggi, venerdì 1° maggio, in casa del Mantova.
La formazione di Paolo Bianco giocherà il derby con l'obiettivo di centrare il ritorno nella massima serie con 90 minuti d'anticipo sulla conclusione della stagione regolare di Serie B. Il che, nonostante una classifica apparentemente ingarbugliata, è perfettamente possibile.
Cosa serve dunque al Monza per tornare in Serie A già dopo la gara contro il Mantova di oggi pomeriggio? Le combinazioni che potrebbero favorire i brianzoli e cosa dice il regolamento della Serie B per quanto riguarda un possibile arrivo a pari punti.