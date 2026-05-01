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Venezia fans Serie B 04272018Getty Images
Stefano Silvestri

Venezia promosso in Serie A se: cosa serve contro lo Spezia e le combinazioni con Monza e Frosinone

Serie B
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Spezia vs Venezia
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Monza
Frosinone

Il Venezia può festeggiare il ritorno in Serie A già oggi, alla penultima giornata della stagione regolare di Serie B: cosa deve accadere per la promozione diretta della squadra di Stroppa.

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Il Venezia è a un passo dalla promozione in Serie A. E potrebbe festeggiarla già oggi, venerdì 1° maggio, in una penultima giornata di Serie B che andrà in scena tutta in contemporanea e che potrebbe regalare i primi verdetti.

La capolista di Giovanni Stroppa va in casa dello Spezia e proverà a conquistare la promozione aritmetica, lasciandosi così definitivamente alle spalle le due inseguitrici: il Monza e il Frosinone.

Ma cosa deve accadere affinché il Venezia torni in Serie A già oggi dopo una stagione d'assenza? Le combinazioni tra la gara con lo Spezia e quelle del Monza e del Frosinone.

  • LA CLASSIFICA DELLA SERIE B

    Questa è la classifica della Serie B per quanto riguarda le prime tre posizioni (il Palermo quarto è a -9 dal Venezia):

    1. Venezia 78 punti

    2. Monza 75 punti

    3. Frosinone 75 punti

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  • VENEZIA IN SERIE A SE...

    -Batte lo Spezia

    -Pareggia contro lo Spezia e almeno una tra Monza e Frosinone non vince

    -Perde contro lo Spezia e almeno una tra Monza e Frosinone perde

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  • COSA SERVE AL VENEZIA PER ANDARE IN SERIE A OGGI

    Il Venezia sarà certo di salire in Serie A battendo lo Spezia, indipendentemente dai risultati di Monza e Frosinone, impegnate in trasferta rispettivamente contro Mantova e Frosinone: con questo scenario, a 90 minuti dalla fine, la squadra di Stroppa manterrebbe almeno 3 punti di margine sul terzo posto con gli scontri diretti a favore.

    Proprio il criterio degli scontri diretti è infatti il primo da analizzare in caso di arrivo di due o più squadre a pari punti: i risultati del Venezia, in questo senso, sono favorevoli sia contro il Monza (2-0 e 1-1) che contro il Frosinone (3-0 e 2-1), senza tralasciare un possibile arrivo a tre che, con la formazione di una classifica avulsa, allo stesso modo andrebbe a favore dei lagunari.

    In caso di pareggio del Venezia a La Spezia, i veneti dovrebbero invece guardare ai risultati di Monza e Frosinone: in particolare dovrebbero sperare nella mancata vittoria di almeno una delle due, in modo da mantenere almeno 3 punti di margine sul terzo posto e, di nuovo, trarre vantaggio dagli scontri diretti favorevoli.

    Attenzione, perché il Venezia potrebbe andare in Serie A anche in caso di sconfitta in casa dello Spezia: i lagunari dovrebbero però incrociare le dita affinché anche una tra Monza e Frosinone perda la propria partita. Con questo scenario manterrebbero 3 punti di margine sul terzo posto con gli scontri diretti a favore, festeggiando così la promozione.

  • PARI PUNTI IN SERIE B, IL REGOLAMENTO

    Così recita il regolamento della Serie B per quanto riguarda un possibile arrivo a pari punti di due o più squadre:

    "In caso di parità di punti fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:

    a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;

    b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

    c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

    d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

    e) del sorteggio".

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