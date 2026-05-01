Venezia promosso in Serie A se: cosa serve contro lo Spezia e le combinazioni con Monza e Frosinone

Il Venezia sarà certo di salire in Serie A battendo lo Spezia, indipendentemente dai risultati di Monza e Frosinone, impegnate in trasferta rispettivamente contro Mantova e Frosinone: con questo scenario, a 90 minuti dalla fine, la squadra di Stroppa manterrebbe almeno 3 punti di margine sul terzo posto con gli scontri diretti a favore.

Proprio il criterio degli scontri diretti è infatti il primo da analizzare in caso di arrivo di due o più squadre a pari punti: i risultati del Venezia, in questo senso, sono favorevoli sia contro il Monza (2-0 e 1-1) che contro il Frosinone (3-0 e 2-1), senza tralasciare un possibile arrivo a tre che, con la formazione di una classifica avulsa, allo stesso modo andrebbe a favore dei lagunari.

In caso di pareggio del Venezia a La Spezia, i veneti dovrebbero invece guardare ai risultati di Monza e Frosinone: in particolare dovrebbero sperare nella mancata vittoria di almeno una delle due, in modo da mantenere almeno 3 punti di margine sul terzo posto e, di nuovo, trarre vantaggio dagli scontri diretti favorevoli.

Attenzione, perché il Venezia potrebbe andare in Serie A anche in caso di sconfitta in casa dello Spezia: i lagunari dovrebbero però incrociare le dita affinché anche una tra Monza e Frosinone perda la propria partita. Con questo scenario manterrebbero 3 punti di margine sul terzo posto con gli scontri diretti a favore, festeggiando così la promozione.