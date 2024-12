Monza-Juventus 1-2, pagelle e tabellino: McKennie e Nico Gonzalez, i bianconeri riassaporano i tre punti

La Juventus interrompe la striscia di pareggi in Serie A: McKennie e Nico Gonzalez piegano il Monza, a cui non basta la rete di Birindelli.

Dopo quattro pareggi consecutivi, la Juventus torna a riassaporare i tre punti in Serie A: battuto il Monza di Nesta, falcidiato dalle assenze ma comunque mai domo nonostante il divario tecnico. Complice il successo odierno del Venezia, ora i brianzoli occupano l'ultimo posto solitario della classifica. 'Madama', invece, aggancia momentaneamente la Fiorentina a 31 punti.

Bianconeri a trazione anteriore, una scelta che paga fin da subito: al 14' è McKennie a portare in vantaggio gli ospiti, con un tocco dall'interno dell'area piccola su angolo battuto da Koopmeiners. I padroni di casa non stanno però a guardare e trovano il pareggio: sovrapposizione di Carboni che crossa per Birindelli, il cui tiro al volo lascia di sasso l'ex Di Gregorio. La squadra di Nesta sembra tenere bene il campo, ma una nuova disattenzione la punisce: Carboni e Pablo Marì troppo morbidi su Locatelli e soprattutto Nico Gonzalez, che da pochi passi buca Turati.

La Juventus torna in campo senza Koopmeiners, vittima di un problema all'adduttore come spiegato da Motta all'intervallo. Nico Gonzalez testa i riflessi di Turati in più di una circostanza, prima della sostituzione col rientrante Cambiaso. Monza orfano dello squalificato Maldini ma non di idee e grande forza di volontà: dalle parti di Gregorio vanno in scena diverse sollecitazioni, soprattutto quella portata dalla conclusione di D'Ambrosio che calcia malissimo e si divora il 2-2 che avrebbe portato un punto prezioso.