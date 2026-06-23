Mondiali 2026, chi si qualifica in caso di arrivo a pari punti? Il regolamento della fase a gironi

Qualora i punti siano gli stessi, così come la differenza reti e i goal totali nel girone, per le due squadre appaiate verrebbero allora considerati nell'ordine: differenza reti generale nell'incontro specifico giocato tra i team in questione, maggior numero di goal nella sfida e dunque eventualmente anche la condotta disciplinare.

La classifica fair-play è formata dopo aver tolto svariati punti alle squadre: -1 per ogni giallo, -3 per ogni rosso per doppio giallo, -4 per ogni rosso diretto e -5 per ogni giallo e rosso diretto.

Qualora ci sia un pareggio anche nella classifica fair-play verrebbe considerato il Ranking FIFA e come ultimo criterio il miglior posizionamento del passato.