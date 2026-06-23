Mondiali 2026, chi si qualifica in caso di arrivo a pari punti? Il regolamento della fase a gironi

270 minuti, ovvero tre partite, per definire il passaggio ai sedicesimi di finale. Rispetto al passato i Mondiali 2026 prevedono che nella nuova fase approdino tutte le prime e le seconde qualificate, ma anche alcune delle terze in virtù dell'allargamento del torneo dalle solite 32 a 48 Nazionali.
Con soli tre match da disputare, le squadre qualificate alla Coppa del Mondo concluderanno in larga parte a pari punti, ma solamente una parte potrà approdare alla fase ad eliminazione diretta: dodici prime, dodici seconde e le otto migliori terze. Solamente le quattro peggiori terze e tutte e dodici le quarte in classifica torneranno a casa.
Per evitare di concludere il Mondiale dopo tre gare bisognerà considerare i criteri in caso di arrivo a pari punti, pena lunghi rimorsi.