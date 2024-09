Milan-Venezia dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Fonseca non può sbagliare a San Siro: rossoneri a caccia del primo successo in campionato. I lagunari sognano l’impresa.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Archiviata la prima pausa nazionali di stagione, sabato sera, a San Siro, il Milan ospiterà il Venezia nell’anticipo della quarta giornata della Serie A Enilive 2024/25.

Rossoneri ancora con lo zero alla casella delle vittorie in campionato dopo 270: la sfida interna contro gli arancioneroverdi è un appuntamento da non sbagliare per Leao e compagni.

Il Venezia, invece, arriverà al Meazza con la voglia di fare l’impresa: per i ragazzi di Di Francesco non sarà semplice, ma anche i veneti devono cercare il primo squillo in A.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.