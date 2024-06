Milan Under 23 in Serie C, è ufficiale con un nuovo nome: dopo Juventus e Atalanta un'altra seconda squadra tra i professionisti

L'esclusione dell'Ancona porterà il Milan in Serie C: altra squadra Under 23 dal prossimo campionato 2024/2025 con il nome Milan Futuro.

L'esclusione dell'Ancona dalla Serie C 2024/2025 regala ufficialmente l'inclusione del Milan Under 23. Da tempo in prima fila per giocare il prossimo campionato al posto di un'esclusa, la squadra rossonera è la prescelta dopo il no Covisoc alla squadra marchigiana.

"A seguito della non ammissione dell'Ancona al campionato di Serie C 2024/25, che ha determinato una vacanza d'organico da colmare, è avendo ricevuto dalla Covisoc e dalla Commissione infrastrutture parere positivo relativamente alla domanda di ripescaggio, il Consiglio Federale ha votato per l'ammissione del Milan U23".

Il Milan si unisce così a Juventus e Atalanta nel nuovo mondo di squadre Under 23 nella terza serie, nato ormai diversi anni fa: la squadra si chiamerà in particolare Milan Futuro.

Se l'Atalanta partecipa alla Serie C dal 2023, con stop ai playoff, la Juventus Next Gen - un tempo denominata Under 23 - è stata la prima seconda squadra italiana inserita in C, anch'essa eliminata ai playoff nell'ultima annata.

Il Milan Futuo si unirà alla prima squadra l'8 luglio per formare un'unico team a Milanello in vista dell'esordio estivo.