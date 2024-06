Milan Under 23 in Serie C? Cosa serve, il regolamento, dove giocherebbe

Nel caso in cui un club dovesse rinunciare all’iscrizione in Serie C, il club rossonero iscriverebbe la seconda squadra: il termine scade oggi.

Il Milan attende novità dalla Serie C per l’iscrizione al campionato della squadra Under 23. Oggi scade il termine fissato per ottenere l’ammissione in vista della prossima stagione.

Il club rossonero aspetta notizie dalla FIGC e continua a lavorare per lanciare la seconda squadra nella terza divisione.

Come rivela Calcio & Finanza, la società di viale Aldo Rossi ha già individuato l’impianto in cui disputare le gare casalinghe del torneo e ha investito una somma importante per i lavori di ristrutturazione.

Ma cosa serve al Milan per iscrivere la squadra Under 23 alla Serie C 2024/25?