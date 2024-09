Milan sconfitto e contestato dalla Curva Sud: "Tirate fuori i c..."

K.o. e contestazione per il Milan di Fonseca: cori della Curva Sud al triplice fischio del match col Liverpool.

Inizia male la Champions League 2024/25 del Milan, battuto a San Siro dal Liverpool: a Fonseca non basta il goal lampo di Pulisic, reso vano dalle reti di Konaté, van Dijk e Szoboszlai.

Torna di nuovo un'aura di pessimismo nell'ambiente rossonero, risollevato dal poker rifilato al Venezia nell'ultimo turno di campionato e subito ripiombato nel caos.

Un viatico di certo non positivo verso il Derby della Madonnina contro l'Inter in programma domenica sera: proprio in vista della stracittadina, Calabria e compagni sono stati invitati a tirare fuori gli attributi (per usare un termine diverso) dalla Curva Sud.