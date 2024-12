Milan-Roma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

AC Milan vs Roma

Ultima dell’anno a San Siro per rossoneri e giallorossi: Fonseca e Ranieri hanno nel mirino la risalita in classifica.

Operazione risalita. Milan e Roma hanno in comune l’obiettivo di scalare posizioni in Serie A e si affrontano a San Siro nel match che chiuderà la domenica del penultimo turno del girone d’andata.

Fonseca cercherà di bissare il successo di Verona: all’allenatore portoghese, a cui mancano tanti elementi, i tre punti servono come il pane per non perdere terreno dal quarto posto, ma dovrà fare i conti con una Roma che ha dato grandi segnali di miglioramento con il 5-0 al Parma.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.