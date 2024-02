Il club francese ha acquistato l'ultima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' di oggi per motivare i propri calciatori impegnati a San Siro.

Oggi alle 21 si gioca Milan-Rennes, andata degli playoff (sedicesimi) di Europa League. Partita tosta per i rossoneri transalpini, settimi in Ligue 1 e sfavoriti dai pronostici nel doppio confronto.

Il club francese, così, ha deciso di ricorrere ad una trovata particolare per sostenere la squadra in quello che il tecnico Stephan ha definito come l'impegno "più prestigioso della storia del club": comprare una pagina di un quotidiano italiano per avvisare gli avversari e caricare i propri giocatori.

Nello specifico il club ha acquistato l'ultima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' di oggi, giovedì 15 febbraio, scrivendo anche in italiano. L'imperativo che campeggia sulla pagina è "dare tutto".